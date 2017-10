HCM Constanţa, obligată să învingă pe Bosnia Sarajevo

Antrenorul Eden Hairi și-a pregătit băieții pentru o nouă bătălie din Liga Campionilor

HCM Constanța, obligată să învingă pe Bosnia Sarajevo

HCM Constanța nu are decât o singură opțiune în meciul cu HC Bosnia Sarajevo: victoria. Fără aceste două puncte, echipa lui Eden Hairi își poate lua adio de la calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor la handbal masculin. După ploaie - a se citi trei înfrângeri consecutive -, trebuie să iasă și soarele pe strada HCM-ului. Ar fi și timpul. Astăzi, de la ora 19.00 (în direct la Digi Sport), la Sala Sporturilor, handbaliștii constănțeni primesc replica Bosniei Sarajevo, în cea de-a patra etapă a Ligii Campionilor, Grupa D, iar cuvântul de ordine este victoria. „Schimbarea de mentalitate a echipei s-a produs, sperăm că nivelul calitativ al evoluțiilor o să crească și el. Din păcate, timpul nu este în favoarea noastră. Am jucat săptămâna trecută cu Ciudad Real, iar acum ne aflăm în fața unui meci foarte important, care trebuie neapărat câștigat. Jucăm acasă, în fața unui public minunat, sper să facem cât mai puține greșeli neforțate, să nu pierdem mingiile în situații pe care le controlăm. Îi asigurăm pe suporteri că vom face tot ceea ce ne va sta în puteri pentru a câștiga”, a declarat, ieri, antrenorul principal Eden Hairi. „Ne dorim să facem un meci bun, să luăm primele două puncte și să urcăm în clasament. Am jucat bine, dar cu o floare nu se face primăvară. Pentru a bate pe Bosnia, trebuie să depunem efort maxim, doar așa îi vom putea mulțumi pe suporteri și pe cei ce țin acest club”, a adăugat secundul Alexandru Buligan. S-a schimbat atmosfera în vestiar După demiterea lui Jovica Cvetkovic, atmosfera la echipă este cu totul alta, schimbarea în bine fiind evidentă. „Fostul antrenor a greșit atunci când a modificat lucrurile care mergeau. Au fost și alte erori, nu mai insistăm. Acum, este altă atmosferă la vestiar, jucători care până deunăzi erau triști, gen Riganas sau Schuch, radiază. Este o eliberare, dar trebuie să fim foarte atenți, să gândim profund fiecare mișcare”, a spus Buligan. Fostul goal-keeper al naționalei este de părere că debutul partidei cu Bosnia va conta foarte mult. „Bosnia are doi portari tineri, ambițioși, de valoare, crescuți după metoda școlii sârbe. Este foarte important să nu-i lăsăm să-și intre în mână, să le dăm goluri din primele minute”, a explicat Alexandru Buligan.