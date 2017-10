HCM Constanţa l-a pierdut pe Sadoveac chiar înainte de Liga Campionilor

HCM Constanța l-a pierdut pe Sadoveac chiar înainte de Liga Campionilor

Week-end-ul acesta, HCM Con-stanța va disputa, în Belgia, meciurile de calificare în Champions League, după ce echipa a primit sprijin de la Consiliul Local pentru a putea continua șirul competițiilor de anul acesta. Echipa pare că își revine încet - încet. Odată cu recuperarea fizică a jucătorilor Mihai Popescu, Aleksandr Adzic și Albert Cristescu, în lot au mai venit și Javier Humet și Branislav Angelovski. În schimb, HCM pierde un alt jucător de bază. Site-ul handbalvolei. ro anunță că Marius Sadoveac a părăsit echipa constănțeană, chiar înainte de plecarea în Belgia. „Mi s-a terminat contractul și am decis să plec. Am simțit că pentru mine e mai bună o schimbare. Am petrecut șase ani la Constanța, ani în care am câștigat tot ce se putea. Vreau să le mulțumesc tuturor celor din club, pentru mine sunt ca o familie”, a declarat Sadoveac, citat de handbalvolei.ro. În deplasarea din Belgia, HCM va juca sâmbătă, de la ora 21.00, în compania echipei locale Hubo Initia, iar în celălalt meci din grupă, se vor întâlni Haslum Handballklubb (Norvegia) și Beșiktaș Istanbul (Turcia). Câș-tigătoarele celor două partide vor juca, duminică, meciul de calificare în Grupa B a Ligii Campionilor.