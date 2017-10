HCM Constanţa joacă astăzi primul meci din grupele Ligii Campionilor

1

meciuri la buzau???

Mai dragi domnilor de la Cuget Liber, ce fel de constanteni sunteti dvs? Cum e posibil sa nu stiti ca meciurile de acasa ale HCM nu se mai joaca, anul asta, la Buzau ci la Bucuresti, in Sala Polivalenta? In plus... Imi mai permit sa va atrag atentia ca s-au stabilit datele precise de disputare ale meciurilor care, initial, aveau indicat doar un interval. Astfel, meciul cu Veszprem nu se joaca intre 3 si 7 octombrie, cum scrieti dvs, ci EXACT in ziua de 3 octombrie la ora 20.00, cel cu Celje Pivovarna se joaca EXACT in 18 octombrie (nu in intervalul 17-21 octombrie) si asa mai departe, dar va las pe dvs sa descoperiti singuri, doar sunteti jurnalisti...