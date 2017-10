HCM Constanţa, în grupa C a Ligii Campionilor la handbal masculin

HCM Constanța, în grupa C a Ligii Campionilor la handbal masculin

27 Iulie 2011

HCM Constanța va juca în grupa C a Ligii Campionilor la handbal masculin, conform tragerii la sorți ce a avut loc, marți, la Viena. Campionii României vor avea ca adversare formațiile HSV Handball (Germania), Cimos Koper (Slovenia), St. Petersburg HC (Rusia), Wisla Plock (Polonia) și câștigătoarea grupei 3 din turul II (HC Metalurg / FH Hafnarfjordur / Haslum HK / Maccabi Srugo Rishon Lezion).În faza grupelor (28 septembrie 2011 - 26 februarie 2012) sunt angrenate 24 de echipe, câte șase în fiecare serie. Primele patru clasate din fiecare grupă se califică în optimi, care se vor disputa în dublă manșă eliminatorie (18-22 aprilie, turul, 25-29 aprilie, retul). Cele patru învingătoare se vor întâlni, în perioada 26-27 mai 2012, în Turneul Final Four de la Koln.Programul echipei HCM Constanța în grupa C a Ligii Campionilor:Etapa I: Wisla Plock - HCM Constanța (între 28 septembrie-2 octombrie)Etapa II: HCM Constanța - HSV Handball (5-9 octombrie)Etapa III: HCM Constanța - Cimos Koper (12-16 octombrie)Etapa IV: St. Petersburg HC - HCM Constanța (19-23 octombrie)Etapa V: echipa din turul II - HCM Constanța (16-20 noiembrie)Etapa VI: HCM Constanța - echipa din turul II (23-27 noiembrie)Etapa VII: HSV Handball - HCM Constanța (30 noiembrie-4 decembrie)Etapa VIII: HCM Constanța - Wisla Plock (8-12 februarie 2012)Etapa IX: HCM Constanța - St. Petersburg HC (15-19 februarie)Etapa X: Cimos Koper - HCM Constanța (22-26 februarie)