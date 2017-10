HCM Constanţa, în căutarea victoriei, la Vaslui

Liga Națională de handbal masculin, etapa a 17-a

HCM Constanța, în căutarea victoriei, la Vaslui

HCM Constanța țintește a doua victorie din 2015, pe terenul echipei HC Vaslui, în partida contând pentru etapa a XVII-a din Liga Națională de handbal masculin.Campioana României a pornit cu dreptul în acest an. Joi, în Sala Sporturilor, s-a disputat partida dintre HCM Constanța și AHC Potaissa Turda, încheiată cu victoria gazdelor, scor 31-28 (14-13).„Era important pentru noi să câștigăm, mai ales pentru că am avut câteva plecări de la echipă. Am jucat bine, am câștigat. Problema noastră este oboseala, pentru că nici nu suntem mulți”, a declarat jucătorul Constanței, Javier Humet.Marcatorii echipei constănțene au fost: Humet 7 goluri, Buricea 6, Rakcevic 5, Cutura 5, Angelovski 3, Vujadinovic 2, Cristescu 2, Enescu 1.HCM Constanța se află pe locul cinci, cu 26 de puncte, la egalitate cu CSM București, aflată pe locul șase. HC Vaslui ocupă locul nouă, cu 18 puncte. Clasamentul este condus de HCM Minaur Baia Mare, 30 de puncte, la egalitate cu locul al doilea, HC Odorhei.Iată care sunt celelalte meciuri ale etapei: HC Odorhei - Steaua București, Dinamo București - CSU Suceava, HCM Minaur Baia Mare - Știința Municipal Bacău (duminică, ora 16.30, în direct pe Digi Sport), AHC Potaissa Turda - Poli Timișoara, AHC Dunărea Călărași - CSM București (duminică, ora 18.15, în direct la Digi Sport). De data aceasta, Energia Lignitul Pandurii Târgu Jiu va sta.v v vÎn altă ordine de idei, vineri, fostul jucător al fostei campioane HCM Constanța, Ramon Șomlea, a semnat contractul cu CSM București, informează handbalvolei.ro. Șomlea va juca alături de gruparea bucureș-teană începând cu această etapă.