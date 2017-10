HCM Constanţa, deplasare înfiorătoare pe terenul vikingilor de la Elverum

Cupa EHF la handbal masculin

HCM Constanța, deplasare înfiorătoare pe terenul vikingilor de la Elverum

Sâmbătă, 29 noiembrie, HCM Constanța joacă returul cu Elverum Handball, în Norvegia, din turul trei al Cupei EHF la handbal masculin. Miza partidei o reprezintă calificarea în fazele grupelor.După victoria impresionantă pe care a obținut-o acasă, la o diferență de șase goluri în fața nordicilor, 27-21, HCM Constanța pleacă în această dimineață cu gândul de a câștiga și returul. Campioana României și-a menajat forțele, nemaidisputând meciul din Cupa României, cu AHC Dunărea Călărași, care era programat cu doar 48 de ore înainte de duelul din Norvegia. Marți seara, în urma demersurilor făcute de către directorul executiv al HCM, Nurhan Ali, meciul a fost amânat pentru data de17 decembrie.„Meciul cu Călărași era pe viață și pe moarte. Exista posibilitatea ca unul din noi să se accidenteze și asta nu era tocmai bine. Era o misiune aproape imposibilă să susținem două meciuri într-un timp atât de scurt și cu o deplasare atât de lungă. Acum plecăm puțin mai relaxați. Faptul că federația a amânat meciul este o mână de ajutor și pentru noi. Avem șanse la calificare și este foarte bine pentru România să aibă echipe în competiții europene”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, căpitanul constănțean Laurențiu Toma.Când focul din Balcani întâlnește icebergul norvegianHCM Constanța se așteaptă la o replică dură din partea gazdelor. Înainte de meciul de acasă, constănțenii au descris jocul nordicilor ca fiind rapid și în forță, ceea ce s-a văzut în prima repriză a jocului de la malul mării. Cu toate acestea, Elverum nu a putut menține ștacheta sus și a cedat. Oare pregătesc o surpriză pentru Toma și compania?„Noi i-am vizionat și știm ce stil de joc au. Ne așteptăm la o replică dură. Aici, am fost pregătiți, am avut o galerie minunată și am învins. Ei nu au galeria noastră, nu se manifestă cum o face publicul balcanic. HCM va încerca să câștige. Mergem la victorie și să adunăm puncte”, a mai spus căpitanul HCM.Echipa constănțeană este măcinată însă de probleme financiare, dar și de probleme de lot. Banca de rezerve este „scurtă”, iar doi dintre jucătorii importanți în apărare, Adzic și Angelovski, sunt accidentați.„După părerea mea, au nevoie de recuperare îndelungată - unul o lună, iar celălalt cam două”, ne-a mai spus Laurențiu Toma.HCM va ajunge spre seară în Norvegia și va face și ultimul antrenament. Partida dintre HCM Constanța și Elverum Handbal este programată la ora 16.00 și va fi condusă de arbitrii francezi Stevann Pichon și Laurent Reveret; observator EHF - James Rankin (Marea Britanie).