HCM Constanţa, calificată în Turneul Final Four al Cupei EHF

Performanță uriașă

HCM Constanța, calificată în Turneul Final Four al Cupei EHF

Ştire online publicată Luni, 28 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Campioana României, care învin-sese în primul joc cu scorul de 31-21, a dominat începutul jocului din Suedia și a condus cu 3-0 (min. 5), 9-3 (min. 16), 12-7 (23), după care a încasat cinci goluri la rând, 12-12 (28), iar la pauză gazdele aveau avantaj minim, 14-13. HCM a ținut aproape încă aproximativ zece minute din repriza secundă, 20-20 (42), după care Lugi HF s-a desprins și a obținut o victorie de palmares, cu 34-28.Marcatorii echipei HCM au fost Șimicu 9 goluri, Sadoveac 5, Criciotoiu 4, Buricea 3, Novanc 2, Cutura 2, Csepreghi 2, Șoldănescu 1, în timp ce pentru suedezi s-au remarcat Hippe 7 goluri și Leijonborg 6.În tur, la Constanța, campioana României s-a impus cu scorul de 31-21 (15-10), astfel încât succesul de atunci, cumulat cu rezultatul de sâmbătă, a dus scorul general la 59-55, cu care jucătorii antrenați de Zvonko Sundovski s-au calificat, în premieră, la Turneul Final Four. Celelalte două semifinaliste se aleg dintre Montpellier-Nantes (în tur, 26-25), respectiv Pick Szeged-Sporting Lisabona (în tur, 27-29). Fuchse Berlin este deja calificată la Final Four în calitate de echipă organizatoare. Turneul Final Four va fi găzduit de Berlin, pe 17 și 18 mai, iar tragerea la sorți a semifinalelor se va efectua marți 29 aprilie, în orașul gazdă.