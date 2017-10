HCM Constanţa, calificare spectaculoasă în sferturile de finală ale Cupei EHF / Galerie foto

HCM Constanța, calificare spectaculoasă în sferturile de finală ale Cupei EHF / Galerie foto

Jocul dintre HCM și Chambery, arbitrat „la sânge” de muntenegrenii Miljan Vesovic și Novica Mitrovic, s-a desfășurat într-o atmosferă incendiară, în prezența a peste 1.600 de spectatori.HCM a deschis scorul prin Alexandru Șimicu, s-a desprins apoi la 7-3, dar francezii au echilibrat balanța și, la pauză, tabela indica avantaj fragil pentru Constanța, 15-14. În prima jumătate a reprizei secunde, Chambery luptat să revină și reușit să treacă la cârma jocului, desprinzându-se periculos, 22-19. Cum interul Șimicu, „bombardierul” gazdelor, a fost eliminat din joc în minutul 50, în urma unei intervenții brutale, se părea că francezii nu mai pot fi opriți din cursa spre sferturi. Însă HCM știe să depășească momentele de cumpănă. A recuperat diferența, a egalat, iar de la 24-24 (min. 53), Toma, Angelovschi, Criciotoiu și Cseperghi (cel mai bun marcator al meciului) au dus scorul la 29-25. Ce tensiune, ce execuții, ce bucurie la final, când Constanța s-a calificat, în premieră, în sferturile de finală ale Cupei EHF.„Felicitări sportivilor pentru un meci nu ușor, dar foarte bun! Au fost și momente în care nu am profitat așa cum ar fi trebuit. Va trebui, de acum, să jucăm la un nivel superior celui actual, însă nu e momentul, azi, să ne gândim la asta. Astăzi sărbătorim calificarea!”, a declarat antrenorul HCM Constanța, Zvonko Shundovski. Căpitanul echipei, Laurențiu Toma, a continuat: „Noi încercăm, de la meci la meci, să facem față oricărui adversar, iar rezultatele vin când ai liniște în echipă și fiecare se înțelege cu fiecare. Astăzi am simțit că oamenii din Constanța ne iubesc, de aceea mă bucur și mai mult că am reușit această performanță pentru ei și nu dorim să ne oprim aici. Vrem să ajungem cât mai departe. Suntem foarte motivați!”.Tragerea la sorți a partidelor din sferturile de finală ale Cupei EHF va avea loc mâine, la ora 13.15, la Viena. HCM Constanța se va afla în urna a doua, alături de Sporting (Portugalia) și Nantes (Franța), în timp ce, în prima urnă, se vor afla Lugi (Suedia), Montpellier (Franța) și Pick Szeged (Ungaria). Meciurile tur vor avea loc la 19/20 aprilie, pe terenul formațiilor din urna a doua, returul urmând să se dispute la 26/27 aprilie, cu echipele din prima urnă drept gazde.