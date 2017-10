HCM Constanţa achită o parte din datoriile faţă de jucători

Vești bune pentru campioana României

HCM Constanța achită o parte din datoriile față de jucători

Lucrurile par a intra pe un făgaș normal și pozitiv pentru HCM Constanța. După multe luni de așteptare, jucătorii de la HCM Constanța și-au primit o parte din salariile restante, mai exact pentru trei luni, acest lucru fiind posibil cu ajutorul unui sponsor important.Această mână salvatoare a venit într-un moment în care HCM Constanța bate Europa în lung și-n lat, în Cupa EHF, iar deplasările sunt costisitoare.„Sperăm ca, în viitorul apropiat, să rezolvăm problemele financiare. În martie, sperăm să fim la zi cu salariile. Am achitat o parte din ele cu ajutorul sponsorului nostru, SC RAJA SA. Un ajutor imens pentru noi”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al clubului, Nurhan Ali.Sâmbătă, 21 februarie, HCM dispută, în deplasare, cea de-a doua partidă din grupele EHF, pe terenul danezilor de la Team Tvis Holstebro. Meciul va începe de la ora 16.00. Întreg lotul a făcut deplasarea, mai puțin Branko Angelovski.„Echipa a făcut deplasarea în Danemarca fără Branko, pe care îl vom recupera probabil peste o săptămână sau două. Nordicii joacă în viteză și cu dăruire totală. Am mai jucat cu echipe din nord, cu unele am pierdut, cu altele am câștigat. Băieții au un moral foarte bun după meciul cu Odorhei. Mizez mult pe ambiția băieților mei. Se pot întoarce cu puncte, poate nu cu toate. Un lucru care pe mine mă bucură foarte mult este faptul că suporterii s-au reîntors la sală pentru a susține echipa. Pentru ei, în primul rând, echipa trebuie să muncească pentru a obține victoria”, a completat Ali.Cutura, încă un an la ConstanțaÎn altă ordine de idei, Dalibor Cutura, veteranul de aproape 40 de ani, și-a prelungit contractul cu gruparea constănțeană pentru încă un sezon. Nurhan Ali a menționat că vrea să îl coopteze în staff-ul echipei după încheierea activității, deoarece experiența sa poate fi de mare ajutor.