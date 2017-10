Antrenorul Vasile Stângă:

„HCM are cel mai bun lot din campionat”

Antrenorul echipei de handbal masculin HCM Constanța, Vasile Stângă, este de părere că lotul pe care îl are la dispoziție este cel mai valoros din Liga Națională. „Prin transferurile lui Bozidar Nadoveja, Sașa Djukic și Florin Nicolae, HCM-ul s-a întărit considerabil. Cei doi jucători străini se vor integra perfect, sunt convins. La antrenament, am vorbit cu ei în spaniolă și, atunci când nu înțelegeau, Adzic intervenea pe post de translator. În ceea ce îl privește pe Nicolae, el este de-al casei“, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, tehnicianul campioanei României. La rândul său, directorul executiv al HCM-ului, Nurhan Ali, spune că distanța ce-i separă pe constănțeni de liderul Steaua (6 puncte) este recuperabilă: „Suntem cea mai echilibrată echipă din țară și vrem să creăm o formație care să vorbească și în Europa. Nu am renunțat la câștigarea campionatului și vom încerca să mai aducem la Constanța un portar de valoare“. Interul dreapta Sașa Djukic și-a exprimat convingerea că noua sa echipă va deveni din nou campioană și va câștiga Cupa României. „Vreau să contribui la succesul HCM-ului și să ofer satisfacții suporterilor. Locul nostru este în Liga Campionilor“, a declarat handbalistul bosniac.