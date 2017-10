HCM a încheiat pe locul doi „Sparkassen Cup“

Campionii României au pierdut cu 16-27 finala turneului, după ce în semifinală se impusese cu 30-29, ambele adversare ale constănțenilor fiind echipe din prima ligă germană. În penultimul act, HCM a dat piept cu Melsungen, care a încheiat Bundesliga ediția trecută pe locul 12 și care îl are în lot pe românul Alin Șania. Constănțenii s-au impus cu 30-29 (14-9), prin golurile lui Csepreghi 13, Riganas 4, Mocanu, Buricea (câte 3), Sadoveac 2, Fl. Nicolae, L. Toma, Adzic, Sabou și Angelovski (câte unul). După ce, în prima parte, HCM a făcut legea (germanii înscriind primul gol abia în minutul 13), repriza secundă a fost mai strânsă, iar în final chiar dramatică, portarul Rudi Stănescu apărând o lovitură de la 7 m, în ultimele secunde, la scorul de 30-29 pentru constănțeni. HCM se califica astfel în finală, unde adversară era HSG Wetzlar, care a dispus în semifinală de TuS Lubbecke, scor 26-24. Efortul din partida cu Melsungen s-a cunos-cut, astfel că HCM nu i-a putut face față lui Wetzlar, care s-a impus cu 27-16 (13-9). Pentru constănțeni au marcat Csepreghi 8, L. Toma 4, Angelovski 2, Sadoveac și Onyejekwe (câte un gol). „Am întâlnit în finală un adversar redutabil. După meciul din semifinale, noi am fost obosiți. În plus, pe parcursul turneului ne-am confruntat și cu probleme de lot, care ne-au afectat apărarea. Mi-a făcut plăcere să joc la acest turneu, iar la anul sper să revin”, a declarat Alexandru Csepreghi, care a fost desemnat cel mai bun jucător al competiției.