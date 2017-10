HCM a câştigat ambele amicale cu Dinamo

HCM a câștigat ambele amicale cu Dinamo

HCM Constanța a câștigat ambele partide amicale pe care le-a disputat pe teren propriu, în Sala Sporturilor, cu Dinamo București. În primul meci, marți seară, constănțenii s-au impus cu 29-20, iar ieri rezultatul a fost 34-27. Au fost ultimele verificări ale lui HCM înaintea începerii returului, liderii clasamentului urmând a întâlni sâmbătă, la Constanța, CSM Medgidia. În prima partidă, pentru HCM au înscris Sabou - 6, Csepreghi, Buricea, Băiceanu - câte 3, L. Toma, Schuch, Vukovic, Murtaza - câte 2, Timofte, Sadoveac, Adzic, Mureșan, Popovic și Săulescu, iar ieri marcatorii au fost L. Toma - 7, Schuch, Băiceanu - câte 5, Mureșan - 4, Sadoveac, Buricea - câte 3, Popovic, Pavlovic - câte 2, Sabou, Murtaza, Săulescu. „Au fost teste bune pentru noi. Adevărata față a echipei se va vedea în campionat, în cele două partide având mai multe greșeli tehnice”, a declarat centrul Enis Murtaza, întors la HCM. „În această iarnă, am avut multe meciuri amicale cu echipe din străinătate, iar contra lui Dinamo am luat pulsul, ca să spunem așa, competiției interne”, a punctat și Silviu Băiceanu. „Două amicale bine-venite înainte de începerea părții secunde a campionatului. Am câștigat de fiecare dată, dar este loc de mai bine. Ca în meciurile amicale, concentrarea nu a fost la cel mai înalt nivel. Am rulat întreg lotul, pentru a vedea fiecare jucător. Se anunță un retur extrem de dificil. Ne vom lupta la titlu cu Reșița și Bacău, dar pot apărea și alte echipe”, a spus antrenorul secund Eden Hairi.