HCDS se desparte de trei jucători importanţi

Cei trei au fost aduşi la Constanţa în vara anului trecut şi au avut evoluţii bune în tricoul „delfinilor”. Anunţul a fost făcut pe pagina oficială de Facebook a clubului de la malul mării.





„În această pauză de iarnă, Alan Blazevic, Onur Ersin şi Igor Radojevic vor pleca de la HCDS. Le mulţumim pentru perioada petrecută la Constanţa şi le dorim succes la următoarele lor echipe.



Thank you guys! Best of Luck!” , este mesajul clubului constănţean.









HCDS se pregăteşte în continuare în vederea noului turneu din Liga Zimbrilor.

La fel ca în fiecare sezon, formaţia antrenată de Djordje Cirkovic se luptă pentru titlul de campioană în Liga Naţională de Handbal Masculin.





Handbal Club Dobrogea Sud s-a despărţit de trei jucători extrem de importanţi. Este vorba despre croatul Alan Blazevic, turcul Onur Ersin şi muntenegreanul Igor Radojevic.