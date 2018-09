HCDS, învinsă în Supercupă. "Aşteptăm revanşa, în campionat!"

HCDS, învinsă în Supercupă. "Așteptăm revanșa, în campionat!"

HC Dobrogea Sud a ratat ocazia de a-și trece în palmares cea de-a doua Supercupă a României consecutivă. Echipa de pe litoral a fost învinsă, scor 26-31, sâmbătă seară, la Sala Polivalentă din București, de Dinamo, după o partidă mult mai echilibrată decât o arată rezultatul înscris pe tabelă.Campioana României a avut un debut mai bun de joc, a condus cu 8-5 și s-a dus chiar la patru „lungimi” distanță, 11-7, însă constănțenii au revenit spectaculos, interul dreapta Malinovic fiind principala „gură de foc” a Dobrogei Sud pe linia de 9 metri. Vujovic a marcat în ultima secundă a primei reprize pentru 17-16, iar în repriza secundă, HCDS a condus cu 22-19 (min. 40) și 23-20 (min. 47), lăsând impresia că a scăpat în câștigătoare.N-a fost să fie, jucătorii aduși în vară de Dinamo întorcând soarta partidei. Croatul Kuduz, tunisienii Misaoui (excelent între buturi), Bannour și Alouini au ieșit la rampă pe final, când nici Mitrevski, „îngerul păzitor” al porții timp de 50 de minute, nu a mai avut aceeași eficiență. La primul meci oficial în tricoul lui Dinamo, internaționalii români Negru, Acatrinei și Szasz au punctat decisiv pentru o victorie cu 31-26.„Am început prost, am terminat prost meciul. Au fost foarte multe greșeli, nu știu din ce cauză. La jumătatea meciului, am avut șansa să ne desprindem la 4-5 goluri, dar am pierdut multe mingi și, normal, când nu dai gol, e greu să câștigi. Urmează campionatul, primul meci tot cu Dinamo, la Constanța. Va fi un campionat lung și echilibrat, cu 5-6 echipe care pot să câștige trofeul. Echipa mai constantă va lua titlul”, a declarat, după meci, antrenorul principal Zvonko Sundovski, citat de site-ul oficial al clubului.Pentru HCDS, au marcat: Malinovic (8), Vujovic (4), Cutura, Kevic (câte 3), Nikolic, Nistor, Crnoglavac (câte 2), Mocanu și Chikovani (câte 1).v v vDeși dezamăgit de rezultat, președintele HC Dobrogea Sud, Ionuț Stănescu, rămâne optimist: „Am pierdut, însă mergem înainte! Așteptăm revanșa pe 5 septembrie, în campionat. Îmi place cum arată echipa, cred că vom face o figură frumoasă, un campionat mai bun decât în sezonul trecut”.Echipa a fost susținută în Polivalentă de aproape 100 de suporteri constănțeni, care i-au încurajat tot meciul pe handbaliștii HCDS-ului.„Le mulțumim și îi așteptăm la meciul din campionat, când sper să jucăm cu sala plină la Constanța”, a mai spus președintele Stănescu.HC Dobrogea Sud și Dinamo se vor întâlni din nou în prima etapă a Ligii Naționale, miercuri, 5 septembrie, de la ora 17.30 (în direct pe TVR).