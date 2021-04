HCDS, gata pentru turneul de la Cluj-Napoca. Primul meci va fi cu Minaur Baia Mare

Trei victorii le-ar asigura practic o medalie constănţenilor, dar misiunea acestora nu va fi deloc ușoară. „Delfinii” au un uşor avantaj pentru că meciul pe care trebuiau să îl dispute pe 6 aprilie cu Dunărea Călăraş nu se va mai juca.





Formaţia de pe malul Dunării s-a retras prematur din campionat. HCDS merge aşadar cu un moral foarte bun la Cluj, acolo unde băieţii pregătiţi de Djordje Cirkovic şi George Buricea vor da totul pentru a obţine trei victorii.





Chiar dacă are o vârstă şi nu mai poate evolua la capacitatea sa maximă, Buricea a demonstrat în meciul trecut, cel cu CSM Focşani, că poate fi decisiv şi de cele mai multe ori poate fi omul potrivit la locul potrivit.





La finalul acelui meci Djordje Cirkovic s-a arătat extrem de mulţumit de jocul echipei sale şi a explicat că partida a fost una foarte dificilă.



„Un meci foarte greu, pe care l-am dominat. Am condus și cu cinci goluri, dar am pierdut controlul pe final, când am jucat mai slab în atac. Dar, încă o dată, nu știu ce criterii sunt la meciuri! Nu se știe când e fault, când se dă eliminare de două minute. Întrebarea este: de ce nu face nimeni o analiză după jocuri? Nu spun că a fost influențat rezultatul, dar arbitrul era mai atent la ce se întâmplă pe banca noastră! Locul 2 depinde doar de noi, dar urmează o perioadă foarte grea. Când e un meci, putem să ducem 60 de minute, chiar dacă suntem puțini. Acum o să fie 4 etape la rând.” , a declarat Djordje Cirkovic pentru site-ul oficial al clubului de la malul mării.





Handbal Club Dobrogea Sud are şanse apoape nule să egaleze liderul Dinamo Bucureşti, însă după acest turneu disputat la Cluj-Napoca, constănţenii ar putea încheia sezonul pe una dintre cele trei trepte ale podiumului.





O eventuală participare în Cupele Europene este vizată de „delfini”, astfel că turneul din Ardeal este extrem de important.





Partida se va disputa în Sala „Horia Demian” şi va fi una extrem de importantă. Cu o victorie, constănţenii care se află pe locul al doilea, îşi pot consolida şi mai mult poziţia şi vor avea un moral mai bun înaintea următoarelor meciuri. După meciul cu băimărenii, HCDS va juca vineri, tot de la aceeaşi oră cu SCM Politehnica Timişoara, meci care va avea loc în Sala „Babeş Bolyiai”, iar apoi va urma partida de duminică cu Steaua Bucureşti, meci care se va juca de la ora 16:00, în Sala „Horia Demian”.