HCDS, duel cu Dinamo, în final de sezon. "Sper să ne întoarcem victorioşi!"

HCDS, duel cu Dinamo, în final de sezon. "Sper să ne întoarcem victorioși!"

Echipa masculină de handbal HC Dobrogea Sud Constanța se află în fața ultimului examen al anului 2018, mâine, de la ora 17.30, pe terenul campioanei Dinamo București, în prima rundă a returului Ligii Naționale.Indiferent de rezultatul obținut în partida împotriva „câinilor”, se încheie o primă parte de sezon cu mai multe reușite decât eșecuri, așa cum apreciază și președintele clubului de pe litoral, Ionuț Stănescu.„Delfinii” se află, înaintea acestei runde, pe poziția secundă în Liga Națională, iar ca „desert” poate fi considerată calificarea în grupele Cupei EHF, pentru prima dată în istoria tânărului club dobrogean. La capitolul „minusuri”, pot fi trecute înfrângerea din Supercupa României cu Dinamo și eliminarea din actuala ediție a Cupei României, duminică, în fața Stelei București.„Cu siguranță, am avut parte de mai multe lucruri bune decât rele. Am început mai greu în Liga Națională, apoi ne-am redresat excelent, iar acum suntem în cărți. Faptul că am reușit să ne calificăm și în grupele Cupei EHF nu a fost decât încununarea muncii depuse în ultimii ani. Suntem optimiști și încrezători că vom face o figură frumoasă în grupe. Trebuie să recunosc că sunt un pic dezamăgit de eliminarea din Cupa României, dar așa se întâmplă în handbal. Poți câștiga și când joci prost. Sunt meciuri mai nereușite, cum au fost cele pe care noi le-am susținut la Buzău sau la Focșani, și pe care am reușit să le câștigăm. Așa a fost să fie de această dată”, a declarat președintele Stănescu.v v vDinamo București și HC Dobrogea sunt singurele echipe din România calificate în primăvara europeană. Dacă HCDS a picat în grupele Cupei EHF cu Holstebro (Danemarca), Porto (Portugalia) și Cuenca (Spania), Dinamo București a izbutit o calificare miraculoasă în 16-imile de finală ale Ligii Campionilor, unde se va duela cu Sporting Lisabona (Portugalia). Însă, Dinamo a neglijat Liga Națională, acolo se află pe locul 7.„Nu contează locul din clasament, Dinamo va face tot posibilul să ne învingă. În ultimii ani, a fost unul din cele mai încinse derby-uri ale României. Sper ca la final HCDS să se întoarcă victorioasă”, a completat Stănescu.Partida va fi transmisă în direct, pe TVR 1.v v vInterul dreapta sârb Nikola Crnoglavac s-a operat, zilele trecute, la meniscul genunchiului stâng și va lipsi în acest duel, însă va fi apt 100% pentru debutul părții secunde de campionat. O pierdere pe termen scurt, transformată într-un câștig pe termen lung.După vacanța de sărbători, jucătorii antrenați de Zvonko Sundovski și Marko Isakovic vor reveni la malul mării, într-un cantonament prelungit.