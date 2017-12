HCDS, calificare la pas în sferturile Cupei României. Urmează revanşa cu CSU Suceava

HCDS, calificare la pas în sferturile Cupei României. Urmează revanșa cu CSU Suceava

Echipa masculină de handbal HC Dobrogea Sud Constanța s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României, după ce a învins, miercuri seară, la Sala Sporturilor, pe ACS Politehnica Iași, scor 34-17 (18-6).Cu veteranii Dane Sijan, Dalibor Cutura, Velko Markoski și Predrag Vujadinovic în tribune - menajați, antrenorul Sandu Iacob a dat șansa jucătorilor care au evoluat mai puțin în această primă parte a sezonului. Astfel, au apărut în teren Alexandru Andrei, Dan Vasile, Bogdan Tudorancea sau Alexandru Bologa, jucătorii tineri ai echipei, ajutați de mai experimentații Mladen Rakcevic, Dejan Malinovic, Mihai Rozohneanu și Sabin Ignat. De partea cealaltă, moldovenii au venit pe litoral fără câteva nume importante ale echipei, incluzându-l pe constănțeanul Bogdan Săulescu. Chiar și așa, poarta ieșenilor a fost apărată de Alin Pleșca, fostul portar al HCDS, în primul sezon de la înființare.Meciul a fost unul fără istoric, cu dobrogenii conducând trena jocului pe toată durata partidei, obținând o calificare la pas în sferturile de finală.Cei mai buni marcatori ai gazdelor au fost Dejan Malinovic (6), Alexandru Andrei (5) și Sabin Ignat (5).„A fost stresul normal înaintea fiecărei partide. Ne-am mai liniștit când am văzut că nici ei nu au aliniat cea mai bună garnitură. Per total, sunt mulțumit de atitudinea avută de băieți și de faptul că au obținut victoria. Ne-am propus ca obiectiv atingerea Final Four-ului Cupei României, fiindcă acolo se poate întâmpla ceva și ne putem juca șansa. Am introdus foarte mulți jucători tineri fiindcă am vrut să le oferim șansa să capete încredere în forțele proprii, în același timp experiență și să ne demonstreze că ne putem baza pe ei și în următoarele partide ce vor veni”, a declarat Sandu Iacob, la finalul partidei.Până în acest moment, în sferturile de finală s-au mai disputat partidele: SCM Poli Timișoara - CSU Suceava 39-30, CSM București - HC Odorhei 35-28, AHC Potaissa Turda - CSM Focșani 34-17 și Știința Bacău - AHC Dunărea Călărași, scor 32-31.Duminică, 10 decembrie, de la ora 18, HC Dobrogea Sud Constanța va juca, în deplasare, cu CSU Suceava, în runda a XIV-a a Ligii Naționale. În tur, sucevenii au administrat constănțenilor cea mai dură înfrângere de pe teren propriu, scor 23-29.„Băieții sunt nevoiți să-și ia revanșa după partida din tur. Au trecut peste acele momente, dar cu siguranță nu au uitat ce s-a întâmplat și cred că vor să facă uitat acel accident”, a completat antrenorul Sandu Iacob.