HCDS a pornit spre Turda. Să vă întoarceţi cu puncte!

Liga Națională de handbal masculin

HCDS a pornit spre Turda. Să vă întoarceți cu puncte!

Intrați pe mâna antrenorului Aihan Omer, constănțenii, care au plecat încă de ieri dimineață spre micuțul oraș din Ardeal, au o situație delicată în clasament, unde se situează pe locul 4, cu 44 de puncte (trei mai multe decât ocupanta poziției a 5-a, HC Odorhei).Cum în play-off pornesc cu avantaj (două meciuri pe teren propriu în sferturi) echipele care termină prima fază a întrecerii pe primele patru locuri, HCDS are nevoie de cel puțin o remiză în jocul de la Turda, asta pentru a evita emoțiile ultimei runde.De partea cealaltă, Potaissa este „cu sacii în căruță” - locul 2 în clasament, 49 de puncte - și cu gândul la play-off, însă este greu de crezut că își va menaja forțele pentru faza secundă a campionatului.„Ne așteaptă un joc foarte dificil, însă am pornit la drum cu gândul la un rezultat favorabil. Sper că am depășit acel moment dificil, iar victoria cu Satu Mare să fie urmată de un nou succes”, a declarat președintele-jucător al HCDS, Ionuț „Rudi” Stănescu.Partida Potaissa Turda - HC Dobrogea Sud va avea loc mâine, de la ora 17.00, în direct la Digi Sport și Dolce Sport. Arbitrează brigada Bogdan Ștark (București) / Romeo Ștefan (Prahova). Observator federal, Gheorghe Năsturel (Caraș Severin).Celelalte partide ale rundei se vor desfășura în week-end, după următorul program: sâmbătă: Steaua București - HC Vaslui (ora 11.00, în direct la TVR 2), CSM Focșani - Dinamo București (ora 16.00, în direct la TVR 1), CSM Făgăraș - HC Odorhei, CSM Satu Mare - AHC Dunărea Călărași; duminică: CSM București - CSU Suceava (ora 16.15, în direct la Digi Sport și Dolce Sport). Politehnica Timișoara stă.