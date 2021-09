HC Dobrogea Sud, victorie zdrobitoare la Turda. Dani Vasile a „ferecat” poarta!

HC Dobrogea Sud dă semne că poate depăşi şocul înfrângerii de la Plock, echivalentă cu eliminarea din cupele europene. Echipa constănţeană se concentrează de acum doar pe campionat, unde are un început bun de stagiune.Disputat în sala „Gheorghe Bariţiu” din Turda, meciul dintre localnica Potaissa şi HC Dobrogea Sud, ultimul din cadrul etapei a treia a Ligii Naţionale, s-a încheiat cu victoria categorică a echipei constănţene, scor 28-19.„Delfinii” au făcut o primă repriză excelentă şi au tranşat în favoarea lor soarta întâlnirii, intrând la pauză cu avantaj de opt goluri, 16-8. Portarul Daniel Vasile a făcut din nou minuni între buturi: 12 parade, dintre care două de la 7 metri, şi a încheiat cu 18 intervenţii salvatoare.Pe terenul unde nu câştigă aproape nimeni, Nikolic şi Vegar, dublaţi de Chikovani şi Caba, au jucat aproape perfect în apărare, iar în atac au strălucit „argintul viu” Leon Raso şi, mai ales, Marko Buvinic, care a marcat din toate poziţiile. Iar când schemele lor au fost „citite”, au ieşit la rampă Chikovani, Andrei şi Stankovic, mână sigură la 7 metri.Jucătorii antrenaţi de Djordje Cirkovic şi George Buricea şi-au luat astfel revanşa pentru ultimele înfrângeri suferite în faţa turdenilor.„Am jucat bine şi nu le-am dat nicio șansă. Am tratat meciul foarte serios. Ştiam că trebuie să rămânem «în priză» ca să fim siguri de victorie, de aici şi diferenţa mare de scor. Pentru noi, este un semnal că putem câştiga la 9, 10 sau chiar 11 goluri contra unor echipe puternice. Ne dă mare încredere pentru returul cu Wisla Plock. Ne-am dori să jucăm cu sala plină, dar nu ştim, deocamdată, cât de mulţi suporteri vor avea acces la meciul de marţi”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, preşedintele HC Dobrogea Sud, Ionuţ Stănescu.HC Dobrogea Sud: Vasile, Preda - Buvinic 8 goluri, Stankovic 5 (4x7m), Chikovani 4, Andrei 3, Raso 3, Ilie 3, Caba 1, Susanu 1, Nikolic, Vegar, Nistor, Komogorov, Stănescu, Loghin.Iată rezultatele înregistrate în celelalte partide ale rundei: Minaur Baia Mare - CSM Bacău 30-28, CSA Steaua Bucureşti - CSM Alexandria 34-26, CS Dinamo Bucureşti - CSM Vaslui 37-26, CSM Bucureşti - CS Universitatea Cluj 36-27, HC Buzău - CSM Focșani 27-31, Poli Timişoara - CSU din Suceava 33-28.Echipa constănţeană ocupă locul doi în clasamentul Ligii Naţionale, cu nouă puncte, depăşită doar de Dinamo, care are 12 puncte din patru meciuri disputate. Steaua şi CSM Focşani au şi ele punctaje maxime după trei etape.XXXPentru HC Dobrogea Sud, urmează meciul cu Wisla Plock, programat marţi, 28 septembrie, la Sala Sporturilor, în manşa a doua a turului doi preliminar al EHF European League. Cum, în Polonia, Wisla s-a impus la o diferenţă de 11 goluri, unicul obiectiv al Constanţei nu poate fi altul decât obţinerea unei victorii de palmares.Iar pe 3 octombrie, va urma duelul cu CS Dinamo, la Bucureşti, campioana României dorind extrem de mult să-şi ia revanşa după înfrângerea din Supercupă.Foto: Facebook / Handbal Club Dobrogea Sud / Sporturescu