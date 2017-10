HC Dobrogea Sud, victorie superbă în derby-ul cu CSM Bucureşti

Liga Națională de handbal masculin

HC Dobrogea Sud, victorie superbă în derby-ul cu CSM București

HC Dobrogea Sud Constanța a reușit o victorie superbă, luni seară, în sala „Rapid“ din Capitală, împotriva celorde la CSM București, scor 29-26 (12-12), într-o partidă contând pentru etapa a ll-a a Ligii Naționale de handbal masculin.După eșecul suprinzător din prima etapă (23-29 cu CSU Suceava), dobrogenii au strâns rapid rândurile și au bifat o victorie extrem de importantă pentru acest început de sezon. Cu doi portari în mare formă, Nikola Mitrevski și Dane Sijan, și cu o linie de 9 metri la parametri maximi, ca pe vremea HCM-ului, echipa constănțeană a fost de neoprit, controlând jocul de la un capăt la celălalt. Singurul moment de echilibru a fost pe finalul primei reprize, atunci când CSM a reușit să marcheze două goluri consecutive și să egaleze pe tabelă.În actul secund, totul a mers ca pe roate pentru HCDS, diferența fiind, la un moment dat, și de șase goluri (27-21). Pe final, bucureștenii au avut o răbufnire de orgoliu, însă insuficientă pentru a mai salva ceva din această partidă.Pentru HC Dobrogea Sud, au marcat Nikola Crnoglavac (9), Stevan Vujovic (8), Dalibor Cutura (5), George Buricea (5), Laurențiu Toma (1) și Nemanja Mladenovic (1).„Este o victorie foarte importantă pentru noi. Mă bucur că am jucat bine, linia de 9 metri a mers perfect, extremele și-au făcut treaba, poarta a fost protejată bine. Am reușit să depășim momentul delicat generat de înfrângerea cu Suceava. Din păcate, atunci nu am fost concentrați și a ieșit o debandadă totală”, a declarat președintele HC Dobrogea Sud, Ionuț „Rudi” Stănescu.v v vEtapa viitoare se anunță la fel de grea pentru HCDS. Duminică, 17 septembrie, de la ora 16 (în direct, pe TVR 1), constănțenii vor primi vizita celor de la Poli Timișoara.„Urmează partida foarte grea contra celor de la Politehnica Timișoara. E un început de sezon în care s-au înregistrat multe rezultate neașteptate și trebuie să fim extrem de concentrați. Nivelul Ligii Naționale a crescut mult și se poate întâmpla orice. Sperăm să profităm de faptul că jucăm în fața propriilor suporteri și să legăm aceste victorii, fiindcă vrem să avem un cuvânt greu de spus în vârful ierarhiei naționale”, a completat Stănescu.După două etape, doar trei formații au maximum de puncte: Dinamo București, CSA Steaua București și AHC Dunărea Călărași.