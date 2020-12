HC Dobrogea Sud, victorie conturată după pauză în meciul cu CSM Vaslui

Portarul Dani Vasile a început bine între buturi, iar Zoran Nikolic, Vitaly Komogorov și Alexandru Andrei au apărut prompt la finalizare, însă moldovenii au dat o replică neașteptat de viguroasă, cu Acatrinei în prim-plan. Interul dreapta a fost vioara întâi în atacul adversarilor și a dat gol după gol, încheind prima repriză cu nouă reușite, ultima chiar înainte de pauză, pentru 14-14.







„Cu toate problemele pe care le-am avut în ultima perioadă, a fost un meci în care ne-au interesat doar cele trei puncte. Am văzut la analiza video că CSM Vaslui este o echipă bună, incomodă, care joacă foarte disciplinat și ține un ritm bun 60 de minute. Am știut că va fi foarte greu. Sunt foarte mulțumit că am luat cele trei puncte. Ne pregătim să facem o analiză la finalul anului”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, antrenorul Djordje Cirkovic.







Iată şi celelalte rezultate înregistrate în etapa a 14-a a Ligii Naţionale de handbal masculin: CS Minaur Baia Mare - CSU Din Suceava 27-19 (14-9), CSM Bucureşti - HC Buzău 26-22 (13-10), CSA Steaua Bucureşti - CSM Făgăraş 33-25 (19-13), CSM Focşani - CS Magnum Botoşani 33-29 (19-14), CSM Bacău - CSM Reşiţa 22-20 (12-10).







CS Dinamo Bucureşti şi AHC Potaissa Turda au obţinut victorii la „masa verde”, 10-0, după ce adversarele pe care ar fi trebuit să le întâlnească, SCM Politehnica Timişoara, respectiv AHC Dunărea Călăraşi nu s-au prezentat la turneul de la Sfântu Gheorghe, având în loturi mulţi jucători infectaţi cu virusul Covid-19.

Handbaliştii de la HC Dobrogea Sud au făcut un meci bun în Sepsi Arena din Sfântu Gheorghe și au învins pe CSM Vaslui, o echipă incomodă, care le-a ținut piept timp de 45 de minute. Partida a contat pentru etapa a 14-a a Ligii Naţionale.În repriza secundă, apărarea constănţeană a găsit soluţii pentru a-l anihila, iar HC Dobrogea Sud s-a desprins pe mâna lui Ionuţ Nistor la 18-14. Nikolic a ieșit la rampă cu câteva finalizări de efect, iar Ciprian Șandru și Komogorov i-au ținut isonul. S-a ajuns la 25-22, în minutul 48, moment din care nu s-a mai pus decât problema diferenței de scor. Gabriel Chilianu s-a remarcat între buturi, iar veteranul George Buricea a tăiat elanul vasluienilor la 28-25, cu o acțiune personală. S-a terminat 30-25 şi, grație acestei victorii, cea de-a 11-a din actuala ediție de campionat, HC Dobrogea Sud a acumulat 33 de puncte, în 14 etape.HC Dobrogea Sud (antrenor Djordje Cirkovic): Vasile, Chilianu - Komogorov 8 goluri, Nikolic 7, Nistor 5, Andrei 4, Șandru 4, Buricea 1, Chikovani 1, Simovic, Chiuffa, Ilie, Susanu, Ignat, Ersin.XXX