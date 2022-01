HC Dobrogea Sud va aborda seria „de foc” din campionat fără căpitanul Ionuţ Nistor

HC Dobrogea Sud se pregăteşte pentru primul meci oficial din 2022. Echipa constănţeană va întâlni, luni, 31 ianuarie, pe teren propriu, pe Potaissa Turda, iar la acest duel, antrenorul George Buricea nu va putea conta pe căpitanul Ionuţ Nistor.Căpitanul de echipă al HC Dobrogea Sud, extrema Ionuţ Nistor, a trecut cu bine peste intervenţia chirurgicală la coloană, dar recuperarea va fi de durată. Handbalistul a fost obligat să ia această decizie, din cauza durerilor insistente din ultima vreme, care s-au agravat după accidentarea suferită la meciul pe care naţionala României l-a susţinut în compania selecţionatei Republicii Moldova, din preliminariile Campionatului Mondial.HC Dobrogea Sud se pregăteşte pentru o serie de meciuri extrem de dificile, cu Potaissa Turda, CSA Steaua Bucureşti, campioana CS Dinamo Bucureşti şi CS Minaur Baia Mare, în returul campionatului.„Ce aş fi vrut eu să joc aceste patru partide şi apoi să mă pregătesc de operaţie şi recuperare! Îmi pare rău pentru echipă, că i-am lăsat pe băieţi într-un moment greu.Dar, mă bucur că am luat decizia asta, să mă fac bine, pentru că în ultimul an am jucat la 60-70% din randament, din cauza durerilor. Acum sunt foarte bine, nu mai am dureri, nu mai am nimic!”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, Ionuţ Nistor.Echipa constănţeană susţine, luni, 31 ianuarie, de la ora 16.00 (în direct la TVR 2), la Sala Sporturilor, prima partidă oficială din 2022, în compania Potaissei Turda, contând pentru etapa a 16-a a Ligii Naţionale de handbal masculin.Formaţia ardeleană a disputat în devans două meciuri, ambele câştigate - 31-24 cu Universitatea Cluj şi 37-31 cu SCM Politehnica Timişoara -, a acumulat 42 de puncte şi a urcat provizoriu pe primul loc în clasament. HC Dobrogea Sud (40 p) poate însă reveni pe prima poziţie dacă se impune în meciul de luni.Accesul spectatorilor va fi permis la maximum 30% din capacitatea sălii, cu certificat verde, dar şi cu test negativ Covid-19.XXXConducerea clubului CS Dinamo Bucureşti a anunţat că a perfectat transferul ucraineanului Andrei Akimenko (27 ani), care va juca din vară la campioana României.Akimenko evoluează pe postul de extremă dreapta, fiind legitimat în prezent la KS-Azoty Pulawy (Polonia).„Transferul la Dinamo este un pas important în carieră, pentru că voi avea posibilitatea să joc pentru prima dată în Liga Campionilor, unde sper să ajut cât mai mult echipa.Dinamo este o echipă de top, cu prezenţe consecutive în Liga Campionilor, are fani deosebiţi. Este o provocare pentru mine şi abia aştept să lucrez cu Xavier Pascual, cel mai bun antrenor din Europa”, a declarat Akimenko.Handbalistul ucrainean a semnat cu Dinamo o înţelegere valabilă până în vara anului 2024.CS Dinamo Bucureşti ocupă, momentan, locul trei în clasamentul Ligii Naţionale, cu 39 de puncte, cu trei jocuri mai puţin disputate decât Potaissa Turda şi unul mai puţin decât HC Dobrogea Sud.Foto: Facebook / Handbal Club Dobrogea Sud