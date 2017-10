HC Dobrogea Sud, ultimul stagiu de pregătire înainte de debutul în Liga Naţională

HC Dobrogea Sud, ultimul stagiu de pregătire înainte de debutul în Liga Națională

De aproximativ o săptămână, HC Dobrogea Sud Constanța și-a reluat pregătirile în Sala Sporturilor, moment foarte bun pentru cele șapte nume noi ale echipei de a lua un prim contact cu cerințele antrenorului sârb, Djordje Cirkovic.Legiunea din spațiul ex-sovietic s-a mărit în acest sezon, odată cu venirea bosniacului Dusko Celica (ThSV Eisenach) și a sârbilor Nikola Crnoglavac (Tatabanya), Zoran Nikolic (Vojvodina) și a lui Dane Sijan (Mors Thy), ce se vor alătura veteranilor Branislav Angelovski, Dalibor Cutura, Predrag Vujadinovic, Mladen Rakcevic și a antrenorului Djordje Cirkovic.La Constanța, au mai ajuns și Bogdan Moisă (Știința Bacău), Ionuț Nistor (Energia Târgu Jiu) și Dragoș Soare (HC Vaslui). Cu toate acestea, HCD a fost nevoită să renunțe la trei componenți din sezonul trecut: extrema Sergiu Todică, portarul Alin Pleșca - ajuns la Poli Unistil Iași și pivotul Cristi Bodnărescu, care s-a întors la Academia Minaur Baia Mare, unde va avea șansa de a evolua mai mult.„Clubul nostru păstrează legături foarte bune cu toate formațiile din țară. Suntem dispuși mereu la înțelegeri și negocieri atâta timp cât este spre binele tuturor. De exemplu, Bodnărescu s-a întors la Baia Mare, fiindcă i-ar fi fost foarte greu să joace la noi. Noi suntem foarte solizi în zona pivotului și ar fi fost foarte greu pentru el să evolueze. Este tânăr, are calități și are nevoie de meciuri pentru a progresa”, a declarat președintele-jucător Ionuț „Rudi” Stănescu.Vineri, a avut loc tragerea la sorți pentru stabilirea programului Ligii Naționale de handbal masculin, ediția 2016-2017, prilej cu care s-a lansat și noua identitate a acestei competiții. Liga Națională se va numi din acest sezon Liga Zimbrilor - Liga Națională de handbal masculin.În prima etapă, pe 31 august, dobrogenii vor primi vizita celor de la CSU Politehnica Timișoara, echipa la care evoluează internaționalul Cristian Fenici, cel care își dăduse acordul de a evolua din acest sezon la echipa de la malul mării.„Faptul că Fenici nu a mai ajuns la Constanța este o pierdere impor-tantă. Noi ne-am creionat o formulă de echipă în care era inclus și el. Este destul de greu să îl în-locuim, însă dispunem de jucători experimentați, de valoare, care pot evolua oriunde. Îi putem folosi acolo pe Angelovski, Buricea, pot apărea oricând și tinerii Moisă și Nistor”, a completat fostul portar al naționalei României.HC Dobrogea Sud Constanța va organiza sâmbătă, 23 iulie, la ora 12, în incinta Hotelului On Plonge Jr. din Mamaia, o conferință de presă la care sunt așteptați toți iubitorii handbalului constănțean. Este ultima șansă de a face cunoștință cu noile achiziții ale dobrogenilor și de a le adresa întrebări, înaintea plecării echipei spre Serbia, unde vor susține primul cantonament al acestui sezon.„Vom pleca în cantonament la Zlatar, cam la 50 km distanță de Zlatibor, locul unde făceam noi cantonament pe vremea HCM-ului. Deci cunoaștem zona și vom avea parte de condiții foarte bune de pregătire. Condiții pe care în România le găsești foarte greu, iar când le găsești, de obicei locurile sunt foarte aglomerate”, a conchis Ionuț „Rudi” Stănescu.