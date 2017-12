HC Dobrogea Sud, ultima reprezentaţie în Liga Naţională, în acest an

HC Dobrogea Sud, ultima reprezentație în Liga Națională, în acest an

Echipa masculină de handbal HC Dobrogea Sud Constanța întâlnește, astăzi, de la ora 18, la Sala Sporturilor, pe CSM București, într-o partidă contând pentru etapa a XV-a a Ligii Naționale.Jucătorii doresc să încheie cu un succes prima parte a sezonului regulat, mai ales după seria impresionantă de opt partide fără înfrângere, începută cu Marko Isakovic, continuată cu fostul internațional Sandu Iacob. Un eventual succes ar urca formația de pe litoral cel puțin o poziție în clasament, de pe cinci, până pe patru. Tot în această rundă, Potaissa Turda (locul 2) și HC Odorhei (locul 4) au meci direct.„Cu puțin noroc, am putea chiar să ajungem pe locul secund. Dar nu ne gândim la ce fac alții. Întotdeauna am susținut că ar trebui să ne intereseze doar ceea ce facem noi. Ar fi bine să terminăm prima parte de campionat cu o victorie și să rămânem în frunte. Cu siguranță va fi un meci extrem de greu, însă am demonstrat că avem calitățile necesare să practicăm un handbal de calitate”, a declarat fostul internațional macedonean Branko Angelovski, actualmente team manager al echipei dobrogene.Clasament: 1. Steaua (31 p), 2. Potaissa Turda (30 p), 3. Politehnica Timișoara (29 p), 4. HC Odorhei (29 p), 5. HCDS Constanța (29 p), 6. Dinamo București (27 p), 7. CSM București (27 p), 8. Dunărea Călărași (22 p).Confruntarea cu CSM București nu este ultima a anului 2018. Sâmbătă, 12 decembrie, de la ora 12, la Sala Sporturilor, HC Dobrogea Sud va juca în compania celor de la CSM Făgăraș, în sferturile de finală ale Cupei României. Cu această ocazie, suporterii vor putea aduce cu ei jucării de pluș, pe care le vor arunca pe parchetul Sălii Sporturilor, pentru ca mai apoi acestea să ajungă în posesia copiilor nevoiași din centrele de plasament ale Constanței.„Ne-am gândit că ar fi mai bine ca acest gest să îl facem sâmbătă, deoarece este mai multă lume liberă. Astfel, putem strânge mai multe jucării pentru copii. Din păcate, nu ne avantajează acest program al televiziunilor, care ne obligă să jucăm meciuri în timpul săptămânii sau la ore incomode, când lumea este la serviciu. Sper să avem alături de noi cât mai mulți suporteri, fiindcă avem mare nevoie de ei”, a completat Angelovski.