HC Dobrogea Sud, toate energiile către „sfertul“ cu Dinamo. "Suntem pregătiţi!"

HC Dobrogea Sud, toate energiile către „sfertul“ cu Dinamo. "Suntem pregătiți!"

HC Dobrogea Sud Constanța a fost învinsă, joi seară, la Chiajna, de Steaua București, scor 26-29 (13-17), în ultima etapă a sezonului regulat al Ligii Naționale masculine.Începutul de meci a fost unul echilibrat, însă, oaspeții antrenați de Sandu Iacob și Marko Isakovic au cedat inițiativa în finalul primei reprize, atunci când au primit cinci goluri consecutive: de la 9-9, la 9-14. Actul secund a fost o continuă goană după egalare, însă fără succes pentru constănțeni. Calificate în sferturile de finală ale play-off-ului Ligii Naționale, ambele formații au evoluat cu motoarele într-o treaptă inferioară decât au obișnuit.Astfel, HC Dobrogea Sud va întâlni în „sferturi” pe Dinamo București, după sistemul „două din trei”, două jocuri disputându-se în Capitală. Primul meci este programat luni, 16 aprilie, de la ora 20, la sala „Dinamo”. Cea de-a doua partidă are loc la trei zile distanță, joi, 19 aprilie, de la ora 19, la Sala Sporturilor din Constanța. Cea de-a treia dispută (dacă va fi necesară), decisivă, va avea loc duminică, 29 aprilie, la sala „Dinamo”, urmând ca ora să fie stabilită de televiziunile ce vor transmite toate cele partide, Digi Sport și Telekom Sport.„Am jucat cu Dinamo de multe ori în ultimii ani și cred că ne cunoaștem reciproc destul de bine. Noi vom merge să câștigăm la București, fără discuții. Am mai reușit această performanță în trecut și o putem repeta. Dinamo nu a jucat în ultima rundă și se împlinesc mai bine de două săptămâni de la ultima lor partidă oficială. Poate reprezenta un avantaj pentru noi, dar, indiferent de situație, noi vom fi pregătiți pentru a le da o replică pe măsură”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele HCDS, Ionuț Stănescu.Iată și celelalte trei dueluri din faza sferturilor de finală ale play-off-ului Ligii Naționale: CSA Steaua - CS Minaur Baia Mare, Potaissa Turda - Dunărea Călărași și CSM București - SCM Politehnica Timișoara.La echipa de pe malul mării va reveni Sabin Ignat, cel care s-a operat după Final Four-ul Cupei României, din luna martie. În continuare, sârbul Nemanja Mladenovic este indisponibil și va rata acest final de sezon.Naționala masculină de handbal a României a fost repartizată în Grupa a 6-a a preliminariilor pentru EURO 2020, alături de Franța, campioana mondială en titre, Portugalia și Lituania. Campania de calificare va debuta în toamnă, primele două etape fiind programate în intervalul 24-28 octombrie. Din fiecare grupă se vor califica primele două clasate, plus cele mai bune trei formații de pe locul patru.„În teorie sună foarte bine, însă nu trebuie să uităm ce s-a întâmplat în calificările pentru Campionatul Mondial. După victoriile cu Polonia și Belarus, toată lumea se gândea la calificarea, apoi am acumulat patru înfrângeri. Sper ca băieții să fi învățat ceva din treaba asta și să se califice la Europene”, a completat Stănescu.Duminică, de la ora 11, la Sala Sporturilor, HC Dobrogea Sud ll va juca împotriva celor de la HC Buzău, în etapa a XIV-a a Diviziei A, Seria A.