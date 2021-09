HC Dobrogea Sud, start în trombă în campionat. Urmează restanţa cu CSM Bucureşti

HC Dobrogea Sud a debutat cu dreptul în noua ediţie a Ligii Naţionale. Încurajată din tribunele Sălii Sporturilor de către câteva sute de suporteri, formaţia constănţeană a câştigat clar partida cu HC Buzău, scor 31-24, şi se pregăteşte acum pentru restanţa cu CSM Bucureşti.Primele 15 minute ale meciului HC Dobrogea Sud - HC Buzău, din etapa a doua de campionat, a stat sub semnul echilibrului, oaspeţii având chiar avantaj minim pe tabelă. Din a doua jumătate a reprizei şi până la final, jocul avea însă să fie dominat cu autoritate de constănţeni.Eficacitatea trio-ului Andrei - Nistor - Chikovani a făcut repede diferenţa, în condiţiile unei apărări tot mai exacte şi a paradelor reuşite de portarul Dani Vasile, astfel că, la pauză, „delfinii” aveau avans de şase „lungimi, scor 17-11.În repriza secundă, tehnicienii constănţeni i-au dat credit tânărului goal-keeper Gabriel Preda, iar puştiul promovat, anul trecut, de la echipa a doua a avut o evoluţie foarte bună. Constanţa a câştigat şi repriza secundă, cu un gol, şi a bifat primele trei puncte din acest sezon în campionat.HC Dobrogea Sud (antrenori Djordje Cirkovic şi George Buricea): Vasile, Preda - Andrei 8 goluri (3x7m), Nistor 5, Chikovani 5, Buvinic 4, Ilie 3 (1), Caba 2, Nikolic 1, Raso 1, Susanu 1, Stănescu 1, Komogorov, Vegar, Stankovic, Loghin.„Începem cu dreptul şi în campionat. Ne aşteptam la un meci greu, la o replică dură, pentru că toate meciurile cu ei au fost la mare luptă. Dar noi am fost mai buni, am fost echipa mai matură, în ciuda faptului că suntem cea mai tânără echipă din campionat. Am gestionat cum trebuie meciul.Nu avem accidentaţi şi suntem încrezători pentru următorul meci, cel de la Bucureşti, cu CSM”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, preşedintele HC Dobrogea Sud, Ionuţ Stănescu.„A fost o senzaţie extraordinară, mai ales că am avut fanii alături. M-au încurajat şi m-am simţit foarte bine. Totul a mers foarte bine pentru echipă şi mă bucur pentru această victorie meritată. Am avut foarte mari emoţii. Este pentru prima oară când joc acasă pentru prima echipă, cu atât de mulţi spectatori, dar a fost OK, am gestionat bine meciul. Sunt pregătit 100% pentru meciurile următoare”, a spus tânărul Gabriel Preda.La HC Buzău, a evoluat, pe final, şi fostul jucător al HCDS Alexandru Popa, care şi-a făcut astfel debutul în Liga Naţională. Pivotul constănţean, în vârstă de 22 de ani, a început handbalul la grupele de juniori de la HCM Constanţa şi a evoluat pentru HC Dobrogea Sud în Divizia A, în sezoanele 2018/2019 şi 2020/2021. El a semnat în această vară cu gruparea buzoiană.XXXIată rezultatele înregistrate în celelalte partide ale rundei: Universitatea Cluj - Poli Timişoara 20-19, CSM Bacău - CS Dinamo Bucureşti 30-35, CSM Alexandria - Potaissa Turda 26-28, CSU din Suceava - CS Minaur Baia Mare 25-26, HC Vaslui - CSA Steaua Bucureşti 24-25, CSM Focşani - CSM Bucureşti 30-26.Meciul CSM Bucureşti - HC Dobrogea Sud, restanţă din etapa întâi a Ligii Naţionale, se va disputa miercuri, 15 septembrie, de la ora 16.00, şi va fi transmis în direct de TVR 2.Foto: Handbal Club Dobrogea Sud