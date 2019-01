HC Dobrogea Sud şi-a reluat antrenamentele. „Ne dorim şi titlul, şi Cupa EHF“

HC Dobrogea Sud și-a reluat antrenamentele. „Ne dorim și titlul, și Cupa EHF“

Handbaliștii de la Dobrogea Sud s-au reunit la Constanța, după vacanța de iarnă. 2019 este un an cu obiective importante atât în Liga Națională, cât și în Europa, unde echipa se va bate pentru calificarea în sferturile de finală ale Cupei EHF.HC Dobrogea Sud țintește la vârf în 2019. Aflată pe locul 2 în Liga Națională, echipa constănțeană își propune să lupte pentru titlu, dar primul obiectiv important este participarea în Cupa EHF, unde va evolua, în perioada februarie - martie, în Grupa C, alături de Porto (Portugalia), TT Hostelbro (Danemarca) și Liberbank Cuenca (Spania).„Lunile februarie și martie vor fi dedicate acestui aventurii europene. Ne dorim să jucăm cât mai bine și să depășim grupele Cupei EHF. Este o grupă echilibrată, accesibilă și avem șansa noastră. De asemenea, titlul național este unul dintre obiectivele noastre. În campionat suntem pe un onorabil loc 2. O clasare bună ne-ar asigura prezența în viitorul sezon european. Dacă jucăm la capacitate maximă, cred că putem fi și peste CSM, și peste Dinamo”, a declarat președintele HC Dobrogea Sud, Ionuț Stănescu, citat de site-ul oficial al clubului.HCDS va face pregătirea de iarnă numai la Constanța.„Este o perioadă foarte importantă pentru noi, este gura de oxigen care ar trebui să ne ajute pentru restul sezonului”, a explicat președintele Stănescu.La primul antrenament din Sala Sporturilor, condus de secundul Marko Isakovic, au fost prezenți Toma, Buricea, Mocanu, Ignat, Cutura, Mladenovic, Malinovic, Vujovic, Crnoglavac, Kevic, Csog, Andrei, Susanu. Lipsesc jucătorii convocați la echipele naționale: Iancu, Nistor (România), Mitrevski, Markoski (Macedonia), Nikolic (Serbia), Saldatsenka (Belarus) și Chikovani (Georgia).„Sperăm la un an mai bun, care să se concretizeze cu o performanță notabilă în Constanța. Mi-aș dori să câștigăm și titlul, și Cupa EHF, dar va fi foarte greu. Ar fi extraordinar să adăugăm încă un titlu în palmares. Dinamo și CSM sunt cele mai puternice adversare, dar am simțit și forța unor echipe precum Steaua sau Dunărea Călărași. Ne așteaptă un retur greu”, a declarat căpitanul Laurențiu Toma.Primul meci oficial al Dobrogei Sud este programat pe 30 ianuarie, la Sala Sporturilor, contra echipei HC Buzău, în etapa a 15-a a Ligii Naționale.