HC Dobrogea Sud şi-a prezentat oficial lotul şi obiectivele principale

HC Dobrogea Sud și-a prezentat oficial lotul și obiectivele principale

Sâmbătă, Handbal Club Dobrogea Sud și-a prezentat oficial echipa cu care va evolua în Divizia A, dar și obiectivele și planurile de viitor.HC Dobrogea Sud s-a născut din dorința celor trei veterani Ionuț „Rudi” Stănescu, Laurențiu Toma și George Buricea de a nu lăsa spiritul HCM să moară.Cei trei s-au pus de acord nu doar să se implice în strategia de joc, ci și în cea administrativă. După cum am mai spus și în edițiile anterioare ale ziarului nostru, Stănescu va ocupa funcția de președinte în cadrul clubului și va continua să apere poarta constănțeană. Toma a fost numit vicepreședinte și va fi în continuare căpitanul echipei.„Nu am putut să rămânem indiferenți la faptul că orașul nostru nu va mai avea o echipă de handbal puternică. Constanța are un public minunat pe care nu îl puteam priva de un spectacol handbalistic”, a declarat președintele clubului, în cadrul unei conferințe de presă.Principalul obiectiv al echipei este promovarea în Liga Națională încă după acest sezon.Pe lângă cei trei veterani, din lotul fostei echipe HCM au rămas la Constanța Dalibor Cutura, Mladen Rakcevic, Branislav Angelovski, Pedrag Vuja-dinovic, Claudiu Subțirică și Răzvan Enescu.Echipa HC Dobrogea Sud este com-pletată de Alexandru Bologa, Dan Vasile, Răzvan Apostu (toți trei Academia de Handbal Minaur Baia Mare), Alin Pleșca (HC Vaslui), Bogdan Munteanu (HC Alexandria) și Ionuț Săulescu (AHC Dunărea Călărași).Clubul va fi finanțat în continuare de structurile locale, iar noua grupare speră să poată atrage și finanțatori privați.„Vom fi susținuți de Primăria Municipiului Constanța și de Consiliul Județean. Am discutat cu autoritățile, încă nu am finalizat toate actele necesare, dar sper ca săp-tămâna viitoare să terminăm tot. Vom încerca să atragem prin imaginea noastră și prin performanțele noastre oameni de bine care vor să ni se alăture și vor să ne susțină în acest frumos proiect. Este prea devreme să vorbim despre buget, dar cred că, într-o săptămână-două, vom ști exact despre ce e vorba”, a continuat Stănescu.Jucătorii au afirmat că regretă dispariția clubului HCM, însă Constanța nu trebuie să dispară de pe harta handbalului românesc. Prezent la conferință, Laurențiu Toma a afirmat: „Ne dorim în continuare ca acest nou club să facă performanțe poate la fel de notabile ca și HCM. Ne pare rău că acel club minunat s-a desființat, dar trebuie să trecem peste aceste momente mai grele. Suferim în continuare, dar nu trebuie să ne oprim, trebuie să continuăm fiindcă mai avem multe de oferit acestui oraș minunat, acestui public care întot-deauna a fost alături de noi și ne-a susținut. Sunt convins că și pe viitor va fi alături de noi”.Noua ediție a Diviziei A va începe pe data de 6 septembrie. Antrenor principal va fi Djordje Cirkovic, care a declarat că venirea sa la Constanța, la un club nou a fost o surpriză în Serbia: „Vreau să spun că decizia mea de a veni la Constanța a fost o surpriză în Serbia. A fost un an de succes pentru mine, dar cu toate acestea am acceptat invitația de a veni aici, pentru că vreau să fac parte dintr-un proiect în creștere. Sunt foarte optimist că ne vom atinge obiectivele”.HC Dobrogea Sud a semnat un contract de colaborare cu CSS 1, prin care cei mai buni cinci juniori (născuți 1997-1998) de la CSS 1 se vor antrena alături de echipă.