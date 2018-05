HC Dobrogea Sud şi-a prezentat noul antrenor: Zvonko Sundovski

HC Dobrogea Sud și-a prezentat noul antrenor: Zvonko Sundovski

Conducerea clubului HC Dobrogea Sud l-a prezentat, ieri, pe cel care se va ocupa de pregătirea echipei în următorii doi ani. Macedoneanul Zvonko Sundovski (50 de ani) se întoarce la litoral, unde a antrenat cu succes pe HCM Constanța, în perioada 2012-2015, și are ca obiectiv revigorarea rapidă a lotului.Zvonko Sundovski a mai antrenat pe RK Pelister și RLK Metalurg Skopje (ambele din Macedonia), CSM București (România) și echipele naționale ale Macedoniei și Israelului.Pe Sundovski nu-l sperie faptul că este cel de-al treilea antrenor al sezonului pentru HCDS (după Christian Gaudin și Sandu Iacob) și a declarat că este pregătit să ducă echipa acolo unde îi este locul - pe podium.„Am antrenat cinci ani în România, cunosc foarte bine campionatul românesc și nu cred că mai sunt lucruri care mă pot surprinde. De la an la an, campionatul românesc crește valoric. Sunt 6-7 echipe care se pot bate oricând la titlu, iar această concurență este una benefică. HCM a fost mereu campioană, a practicat un joc foarte bun în Europa și acest lucru nu se uită prea rapid. Vrem să ne întoarcem acolo unde ne este locul. Să facem o figură cât mai frumoasă în Cupa EHF și să ne îndeplinim obiectivele în competițiile naționale”, a declarat Sundovski.Președintele clubului constănțean, Ionuț „Rudi” Stănescu, a salutat venirea lui Zvonko Sundovski și a confirmat transferurile celor trei jucători: Marius Mocanu (pivot, Dinamo București), Irakli Chikovani (inter dreapta, Dunărea Călărași) și Viacheslau Saldatsenka (portar, ultima oară HC Odorhei). De asemenea, este foarte aproape de a semna și cu liderul echipei naționale de tineret, Călin Căbuț (CS Minaur Baia Mare).„Este antrenorul cu cele mai mari performanțe la Constanța. Ni l-am fi dorit încă de la începutul proiectului HC Dobrogea Sud, însă atunci nu s-a putut. Obiectivul rămâne același: o figură cât mai frumoasă în Cupa EHF și Cupa României și un loc pe podiumul Ligii Naționale. Faptul că nu vom termina în primele patru locuri în Liga Națională nu mă poate determina să spun că a fost un sezon ratat. Am obținut două trofee din trei posibile, Supercupa și Cupa României. Avem în continuare susținerea autorităților locale și vreau să le mulțumesc pe această cale”, a completat Stănescu.În acest moment, HCDS se află în lupta pentru locurile 5-8. În primul meci al confruntării cu Dunărea Călărași, disputat la Constanța, dobrogenii s-au impus cu 30-23 (17-13). Următorul meci este programat duminică, 6 mai, la Călărași.