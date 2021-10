HC Dobrogea Sud se pregăteşte în formulă completă pentru duelul cu CS Minaur Baia Mare

Duminică, 10 octombrie, de la ora 11.00, la Sala Sporturilor din Constanţa, HC Dobrogea Sud primeşte vizita celor de la CS Minaur Baia Mare, într-o partidă contând pentru etapa a şasea a Ligii Naţionale de handbal masculin.Începând de miercuri, echipa constănţeană se antrenează în formulă completă, după ce extrema Ionuţ Nistor, portarul Dan Vasile şi pivotul Daniel Susanu au revenit din cantonamentul naţionalei României. De asemenea, interul georgian Irakli Chikovani are şanse să revină pe teren după ce a fost indisponibil, din cauza unei accidentări, la meciurile cu Wisla Plock şi Dinamo Bucureşti.Ultimul joc, cel în compania campioanei, pierdut cu scorul de 20-26, a fost analizat de antrenori, împreună cu jucătorii la şedinţa video de marţi.„Am făcut analiza şi am văzut că am dat 15 mingi la adversar, fără presiune. Din cauza asta am pierdut uşor meciul. Am jucat bine în apărare, am avut voinţă, dar în atac am avut probleme contra unei echipe de mare valoare.Trebuie să lucrăm, trecem mai departe, acum sunt importante meciurile cu Minaur şi Steaua”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, antrenorul principal Djordje Cirkovic.Surclasată de Dinamo în prima etapă, scor 17-33, echipa băimăreană a avut apoi o serie de patru victorii: 26-25 la Suceava, 30-28 cu CSM Bacău, 31-26 la Vaslui şi 27-23 cu CSM Alexandria.„Baia Mare are o echipă bună, o linie de 9 metri puternică, în care se regăsesc Căbuţ, Buzle, Vujovic şi Vujic. Este suficient ca să bată pe oricine în ligă.Noi trebuie să intrăm foarte serios pe teren. După Plock, am avut reacţie foarte bună, aştept şi după Dinamo să fie aşa”, a adăugat tehnicianul sârb.Partida HC Dobrogea Sud - CS Minaur Baia Mare va fi transmisă în direct de TVR 2.XXXAvând în vedere creşterea în ritm accelerat a cazurilor de infectări cu virusul Covid-19, organizatorii partidei vor lua măsuri speciale, conform cu reglementările sanitare actuale, pe timp de pandemie.Astfel, accesul spectatorilor în Sala Sporturilor este permis la 50% din capacitate şi numai cu dovada vaccinării (cel puţin 10 zile de la finalizarea schemei de vaccinare) sau a trecerii prin boală (minimum 15 şi maximum 180 de zile de la infectarea cu virusul Covid-19).Foto: Facebook / HC Dobrogea Sud / Fan Handbal / Dan Potor