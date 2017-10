HC Dobrogea Sud se poate detaşa în fruntea Ligii Naţionale

HC Dobrogea Sud se poate detașa în fruntea Ligii Naționale

Sâmbătă, 12 noiembrie, de la ora 13, lidera Ligii Naționale masculine de handbal, HC Dobrogea Sud Constanța, va juca în deplasare, pe terenul celor de la CSM Satu Mare, într-o partidă din etapa a Xl-a.Dacă am privi situația din clasament, am putea spune că va fi o partidă simplă, la îndemâna dobrogenilor. Chiar dacă au adunat o sigură victorie în primele 10 runde, sătmărenii au reușit să câștige respectul adversarelor sale, mai ales în partidele disputate pe teren propriu. Au fost învinși la limită de CSM Focșani, AHC Potaissa Turda, SCM Poli Timișoara, dar au trecut într-o manieră categorică de HC Adrian Petrea Reșița, scor 31-24 (24-11).Jucătorii constănțeni, pregătiți de sârbii Djordje Cirkovici și Marko Sesum, sunt pregătiți fizic și psihic de a 10-a victorie consecutivă a sezonului, iar președintele-jucător Ionuț „Rudi” Stănescu își îndeamnă coechipierii la calm și con-centrare, fiindcă echipa din Satu Mare nu merită să fie subestimată.„Nu ne-am întâlnit niciodată cu echipa din Satu Mare, dar ne-am luat notițele ne-cesare despre ei, fiindcă ne dorim foarte mult victoria și trebuie să fim pregătiți. Acest sezon este unul special, toate echipele se autodepășesc pe teren propriu și trebuie să fim foarte atenți”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ionuț Stănescu.Tot duminică, dar de la ora 17, echipa secundă a celor de la AHC Dobrogea Sud va juca, în de-plasare, pe terenul celor de la CSM București ll, în etapa a IX-a a Diviziei A, Seria A. Cele două formații sunt vecine de clasament, lo- cul 2, respectiv 3, diferența fiind de doar trei puncte.„Ne bucură foarte mult faptul că avem tot lotul valid pentru aceste două partide. Astfel, am reușit să împărțim lotul cât mai convenabil posibil. La Satu Mare, vor merge jucătorii mai experimentați, cei care duc greul în Liga Națională, iar la București, vor evolua juniorii și jucătorii mai tineri, cei care au nevoie de minute pentru a progresa”, a completat Stănescu.Joi, a avut loc derby-ul etapei, între Dinamo București (locul 2) și HC Odorhei (locul 3). Cele două formații au oferit un spectacol handbalistic de toată fru-musețea, din care cea mai câștigată a ieșit… AHC Dobrogea Sud. Meciul s-a terminat la egalitate, scor 27-27, iar acum, dobrogenii au o șansă de a se desprinde la patru puncte de Dinamo, în fruntea Ligii Naționale.„Am urmărit partida dintre cele două formații și mă așteptam să fie atât de echilibrat scorul. Sunt două din cele mai bune echipe din campionat, iar acest rezultat ne avantajează pe noi. Dacă vom câștiga la Satu Mare, avem o șansă de a ne detașa în fruntea clasamentului, lucru foarte bun pentru moralul nostru”, a conchis Ionuț „Rudi” Stănescu.Clasament: 1. HC Dobrogea Sud (27 p), 2. Dinamo București (26 p), 3. HC Odorhei (23 p), 4. AHC Potaissa Turda (22 p).