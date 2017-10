HC Dobrogea Sud se întoarce în cupele europene. Dueluri de foc, cu norvegienii

Handbalul masculin constănțean revine, în acest week-end, în competițiile europene, după o pauză de două sezoane. Interval de timp umplut din plin cu numeroase treceri rapide de la extaz la agonie, și-n sens invers.Sâmbătă, de la ora 18, HC Dobrogea Sud Constanța întâlnește, la Sala Sporturilor, echipa norvegiană BSK Handball Elite, în prima manșă a turului doi preliminar din Cupa EHF.Norvegienii sosesc în această dimineață, la Constanța, și vor sta pe litoral până luni, deoarece duminică, tot la Sala Sporturilor, va avea loc și manșa retur a confruntării.Președintele HCDS Constanța, Ionuț „Rudi” Stănescu, a vizionat, miercuri, partida de campionat dintre BSK Handball Elite și HK Haslum (24-24), pentru a-și face o idee de nivelul practicat de norvegieni.„Am revenit în Europa într-un timp relativ scurt. Aveam în plan acest lucru și mă bucur că am reușit. Acum, nu este suficient doar să participăm, trebuie să facem și o figură cât mai frumoasă. Ne așteaptă două meciuri foarte grele, împotriva unei echipe cu talie, tânără.Majoritatea echipelor scandinave practică un handbal de foarte mare calitate. Noi vom face tot posibilul să ne calificăm în ultimul tur preliminar, după acest duel. Așteptăm cât mai mulți suporteri alături de noi, la Sala Sporturilor, să ne sprijine așa cum doar ei știu”, a declarat președintele Stănescu.Pentru cele două meciuri, va reveni pe teren și sârbul Predrag Vujadinovic. Extrema stângă nu are drept de joc în Liga Națională, din pricina demersurilor pentru obținerea cetățeniei române, dar s-a antrenat exemplar, iar antrenorul Marko Isakovic se va putea baza pe el.„Am învins-o pe Potaissa Turda (n.r. - marți, 27-25) și am reușit să scăpăm de tensiunea creată în jurul nostru. Nu treceam printr-o perioadă prea bună, dar am spart gheața. În sport, victoriile aduc și alte victorii. Pentru a continua pe acest trend ascendent, avem nevoie de aportul tuturor jucătorilor. Tocmai de aceea, mă bucură faptul că revine pe teren și Vujadinovic. El s-a pregătit extraordinar și mizez pe pofta lui de joc”, a completat Stănescu.