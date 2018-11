La un pas de grupele Cupei EHF

HC Dobrogea Sud se impune la Malmo, după o revenire fantastică

Echipa masculină de handbal HC Dobrogea Sud Constanța a obținut o victorie imensă, sâmbătă seară, pe terenul celor de la HK Malmo, scor 23-22 (9-14), în prima manșă a turului trei din Cupa EHF, și este foarte aproape de revenirea în elita handbalului european.Începutul de meci a fost unul infernal pentru dobrogeni, care s-au aflat într-o continuă cursă după egalare, suedezii fiind cei care au impus ritmul pe parchet. Scorul la pauză arăta 14-9 pentru scandinavi, care se și credeau scăpați în câștigători, dar acest lucru nu s-a întâmplat.HCDS a strâns rândurile și, ajutată și de un Dejan Malinovic aflat într-o zi plină de inspirație, echilibrul a reapărut. Ba mai mult, HC Dobrogea Sud reușea să preia conducerea cu trei minute înainte de final, scor 22-21. La final, am consemnat o victorie istorică pentru clubul de la malul mării, în care determinarea și încrederea grupului au fost primordiale.Pentru HCDS, au marcat Dejan Malinovic (7), Ionuț Nistor, Zoran Nikolic (câte 4), Nikola Crnoglavac, Marius Mocanu (câte 2), Irakli Chikovani, Stevan Vujovic, Dalibor Cutura și Janko Kevic (câte 1).„Un meci foarte greu, pe care l-am început ezitant, dar am reușit să egalăm și am pus stăpânire pe joc. Handbalul suedez este redutabil, am întâlnit o echipă foarte bună și, chiar dacă azi am câștigat, sunt convins că va fi un meci foarte disputat la Constanța. Nu suntem calificați încă. Aș spune că avem o șansă în plus, dar calificarea se va juca la Constanța”, a declarat președintele HCDS, Ionuț Stănescu.Partida nu a fost transmisă la TV, cei mai norocoși fiind cei 20 de suporteri constănțeni ce au făcut deplasarea în Suedia, pentru a-și încuraja favoriții.„Mulțumim galeriei, care ne-a susținut din primul până în ultimul minut. Mă bucur că noi, la rândul nostru, am putut să le facem o mare bucurie și celor din sală și constănțenilor, care ne-au urmărit cu sufletul la gură pe rețelele de socializare. Așteptăm returul de la Constanța, unde sperăm să avem o sală arhiplină, care să ne ajute să obținem calificarea în grupele EHF”, a completat președintele Stănescu.În urma acestui rezultat, HC Dobrogea Sud nu trebuie să piardă duminică, 25 noiembrie, de la ora 18, la Sala Sporturilor din Constanța, pentru a reveni în grupele Cupei EHF, a doua competiție valorică a Europei. Ultima prezență a Constanței în grupele EHF datează din anul 2014, în „era HCM”.