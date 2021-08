HC Dobrogea Sud se bate cu Dinamo pentru Supercupa României. „Nu avem un complex în faţa lor”

Miercuri, 25 august, de la ora 16.00, la Sala Sporturilor din Alexandria, HC Dobrogea Sud întâlneşte pe CS Dinamo Bucureşti, în primul meci al noii stagiuni, în care miza este importantă: Supercupa României.Deşi dau piept cu o echipă extrem de puternică, întărită cu mulţi jucători de valoare în perioada de vară, constănţenii abordează cu optimism duelul cu campioana en-titre.„Începem sezonul cu cel mai tare adversar. Dinamo are un proiect foarte ambiţios. Au trei jucători pe fiecare post, au ajuns la alt nivel. Dar vreau să transmit un mesaj, că suntem şi noi aici. Avem şansa noastră. Am un mare respect pentru Dinamo, dar noi în fiecare sezon am câştigat cel puţin o dată contra lor. Nu avem un complex în faţa lui Dinamo. Începem meciul de la 0-0 şi şapte jucători contra şapte”, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, antrenorul principal Djordje Cirkovic.La rândul său, antrenorul coordonator Laurenţiu Toma anunţă că HCDS va juca numai la victorie.„Avem cea mai tânără echipă de când am înfiinţat clubul, cu o medie de vârstă sub 24 de ani. Dar cei tineri au arătat că au valoare, avem şi jucători la loturile naţionale. Ei vor creşte lângă cei cu experienţă. Au venit în vară jucători noi, iar valoarea echipei a crescut. Spiritul nostru a rămas puternic. Trebuie să dăm totul pe teren și să jucăm numai la victorie”, a explicat Laurenţiu Toma.După meciul din Supercupă, „delfinii” vor susţine, sâmbătă, 28 august, în Ungaria, primul meci cu Csurgoi KK, din turul întâi al EHF European League.XXXNoul sezon de handbal feminin a debutat, marţi, 24 august, cu o competiţie amânată a stagiunii trecute: Cupa României, ediţia 2020-2021.Decalată din cauza programului încărcat din Liga Naţională, un program diferit de celelalte campionate, pentru că a fost un sezon competiţional cu turnee de sală - totul în contextul pandemiei de Covid-19, Cupa României, ediţia 2020-2021, se va desfăşura în această săptămână.Sunt înscrise 15 echipe, 14 dintre cele care vor evolua în campionatul următor în Liga Naţională, iar cea de-a 15-a este divizionara A Universitatea Cluj-Napoca.Rezultate înregistrate în partidele de marţi: CS Minaur Baia Mare - SCM Slatina 28-25, Dacia Mioveni - SCM Gloria Buzău 24-30.Rapid este calificată direct în sferturile de finală ale competiţiei, care vor avea loc miercuri, 25 august.Final Four-ul se va desfăşura, pe 28 şi 29 august, la Brăila.Foto: Facebook / CS Dinamo Bucureşti