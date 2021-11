HC Dobrogea Sud, săptămână cu două meciuri în deplasare. Obiectiv - menţinerea pe podium!

Handbaliştii Daniel Vasile, Ionuţ Nistor, Irakli Chikovani şi Marin Vegar, de la HC Dobrogea Sud, au revenit la Constanţa, după ce au participat cu echipele naţionale la acţiuni cuprinse în calendarul EHF. „Delfinii” se pregătesc, la Sala Sporturilor, pentru meciurile săptămânii, ambele în deplasare, la Alexandria şi la Suceava, contând pentru Liga Naţională.Tricolorii au avut două meciuri-test în Spania, contra campioanei Europei, iar selecţionerul Xavier Pascual a mizat în ambele jocuri pe portarul Daniel Vasile şi extrema Ionuţ Nistor. În faţa unui public numeros, la Complexul Sportiv „El Quirinal” din Aviles, Spania lui Jordi Ribera s-a impus de fiecare dată, 33-29, respectiv 35-31. În cea de-a doua partidă, Nistor a fost golgheterul tricolorilor, cu şapte reuşite, iar Vasile şi-a completat evoluţia bună dintre buturi cu un gol în poarta adversă. Spania a avut 20-13 la pauză, dar România a recuperat din diferenţă în repriza secundă.„Am început meciul cu multe greşeli, am pierdut foarte multe mingi la linia de 9 metri şi ne-au taxat imediat cu contraatac şi gol. Repriza a doua a fost diferită. Am reuşit să eliminăm din greşeli şi să ne apropiem la patru goluri. Rămânem cu o repriză câştigată împotriva Spaniei. Ştim ce am greşit şi o să încercăm să corectăm. Privim cu încredere spre viitor”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului constănţean, Ionuţ Nistor.Naţionala României se pregăteşte pentru preliminariile Campionatului Mondial din 2023. Turneul de calificare al Grupei a 3-a va avea loc, între 5 şi 7 ianuarie 2022, la Cluj-Napoca. România va lupta cu Israel, Cipru şi Republica Moldova pentru accederea în faza a II-a preliminară a Campionatului Mondial din 2023. Doar primele două echipe din grupă merg mai departe.Georgia lui Irakli Chikovani a ieşit deja din cursa pentru Mondiale. Repartizată în Grupa a 2-a, în turneul de la Vantaa (Finlanda), echipa antrenată de românul Sandu Iacob a învins Marea Britanie, scor 32-26, şi a remizat cu Finlanda, 29-29, dar a pierdut meciul decisiv pentru locul doi, în faţa Estoniei, scor 27-31. Chikovani a marcat patru goluri.Interul Marin Vegar a fost convocat de selecţionerul Bosniei, Ivica Obrvan, pentru amicalele cu Ungaria, de la Budapesta, ambele câştigate de gazde.XXXToţi cei patru internaţionali au revenit la antrenamente. Săptămâna aceasta, „delfinii” se pregătesc la Sala Sporturilor pentru duelurile din deplasare cu CSM Alexandria (joi, 11 noiembrie, în etapa a 9-a) şi CSU din Suceava (duminică, 14 noiembrie, în etapa a 10-a).Aflată pe locul trei în clasament, cu 19 puncte, după CS Dinamo Bucureşti (24 p) şi CSA Steaua Bucureşti (21 p), formaţia antrenată de Djordje Cirkovic are nevoie de două victorii pentru a se menţine pe podium şi nu ar trebui să se împiedice, în mod normal, de niciun adversar. Alexandria este „lanterna” ierarhiei, fără punct câştigat în actuala stagiune, iar Suceava este o echipă de pluton (locul nouă, nouă puncte).Foto: Facebook / Handbal Club Dobrogea Sud