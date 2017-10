HC Dobrogea Sud, şanse pur teoretice de a termina în Top Four

După înfrângerea de la Turda

HC Dobrogea Sud, șanse pur teoretice de a termina în Top Four

Partida de la Turda a fost echilibrată doar în prima parte a jocului. În actul secund, trupa lui Aihan Omer nu a putut ține pasul cu gazdele, iar Potaissa s-a desprins în câștigătoare.În urma acestei înfrângeri, HC Dobrogea Sud va termina, cel mai probabil, pe locul 5. În acest moment, se află la egalitate de puncte cu HC Odorhei, câte 44, însă aceasta are un meci în minus. Este foarte greu de crezut că HC Odorhei nu va trece de CSM Focșani (locul 11 din 13), în ultima rundă.În play-off, HC Odorhei pornește favorită în fața constănțenilor, grație formei sportive foarte bune și a faptului că va disputa două partide din trei pe teren propriu.„Ne așteptam să avem parte de un meci dificil. Dacă în alte partide atacul nu mergea, iar apărarea era punctul forte, de data aceasta a fost invers. Din păcate, am pierdut șansa de a termina în primele patru formații, însă consider că încă ne putem atinge obiectivele. Vom întâlni în play-off pe HC Odorhei sau CSM București, formații ce pot fi învinse. Acum depinde doar de noi”, a declarat Ionuț „Rudi” Stănescu, președinte-jucător la HCDS.În etapa viitoare, ultima a sezonului regulat, HC Dobrogea Sud Constanța va juca, pe teren propriu, împotriva celor de la CSM București, sâmbătă, 1 aprilie.Clasament: 1. Dinamo București (56 p/22 meciuri), 2. AHC Potaissa Turda (52 p/23 m), 3. CSM București (46 p/22 m), 4. HC Dobrogea Sud (44 p/23 m), 5. HC Odorhei (44p/22 m).Pivotul sârb Zoran Nikolic, de la HCDS, a fost operat, zilele trecute, la meniscul genunchiului stâng și va lipsi de pe teren cel puțin o lună de zile.