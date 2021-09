HC Dobrogea Sud, şanse nule de calificare în grupe, dar victoria cu Wisla e obligatorie

Marţi, 28 septembrie, de la ora 19.45, la Sala Sporturilor din Constanţa, HC Dobrogea Sud susţine partida-retur cu Orlen Wisla Plock, vicecampioana Poloniei, din turul al doilea preliminar al EHF European League.Înfrânţi în prima manşă la o diferenţă (14-25) imposibil de surmontat la acest nivel, „delfinii” sunt hotărâţi să-şi joace şansa până la capăt şi să obţină o victorie de palmares, astfel încât eliminarea din competiţia europeană să-i prindă cu capul sus.După mai bine de o săptămână, handbaliştii constănţeni au revenit la Sala Sporturilor, unde antrenorii Djordje Cirkovic şi George Buricea au pus accent pe pregătirea tactică. La capitolul moral, jucătorii Dobrogei Sud stau însă foarte bine, alimentarea cu energie venind după victoria de la Turda, 28-19 cu Potaissa, în etapa a treia a Ligii Naţionale.„Ne-am motivat. Nu cred că orice echipă ar fi putut să se ridice atât de repede după o cădere ca în meciul cu polonezii. Ne-am demonstrat că a fost doar un episod mai puțin plăcut şi credem că nu asta este diferenţa dintre noi şi polonezi. Wisla are jucători cu experienţă. Chiar dacă aruncările lor au fost mai puţin impresionante, nu au greşit mult, iar jocul lor de echipă e, clar, foarte bun. Va fi greu, dar ne vom strădui 60 de minute şi vom încerca o calificare miraculoasă în grupe”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, portarul Daniel Vasile.„La Turda, a fost o altă motivare faţă de meciul cu polonezii şi sper să avem aceeaşi atitudine şi la returul cu Wisla. Jucăm contra unei echipe care a fost an de an în Champions League. Au un buget foarte mare, jucători experimentaţi, dar 45 de minute am fost cot la cot cu ei. Nu ştiu ce s-a întâmplat în ultimul sfert de oră. Eu chiar cred în echipa mea şi sigur vom întoarce rezultatul, chiar dacă este foarte greu. Avem încredere!”, şi-a exprimat largul optimism centrul Liviu Caba, sosit la Constanţa în vară.Meciul HC Dobrogea Sud - Orlen Wisla Plock se va juca pe suprafaţa de taraflex albastru, conform cerinţelor EHF pentru meciurile din European League, începând cu turul al doilea al competiţiei. Iată programul oficial de antrenament la Sala Sporturilor al celor două formaţii: luni, ora 18.00 - acomodare Wisla Plock; ora 19.30 - antrenament oficial HC Dobrogea Sud.XXXPentru HC Dobrogea Sud, după încheierea aventurii europene, pe 3 octombrie, va urma duelul cu CS Dinamo, la Bucureşti, campioana României dorind extrem de mult să-şi ia revanşa după înfrângerea din Supercupă.Foto: Facebook / Handbal Club Dobrogea Sud / Radu Popa