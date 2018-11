HC Dobrogea Sud s-a întors în elita handbalului european! "Va fi greu în grupele EHF, dar nu imposibil"

Unitate, determinare, sacrificiu. Așa s-ar caracteriza în trei cuvinte prestația handbaliștilor de la HC Dobrogea Sud în fața suedezilorde la HK Malmo, într-o confruntare ce i-a calificat în grupele EHF. Scorul de pe tabelă este mai mult decât concludent: 34-28 (17-12).Niciodată HCDS nu a arătat atât de bine. Un nivel de joc pe care l-am văzut, poate, doar în returul de la Constanța cu Magdeburg, sau în victoria din Supercupa României, cu Dinamo București. Munca antrenorilor Zvonko Sundovski și Marko Isakovic începe să-și producă efectele.Exceptând portarii Nikola Mitrevski, Ionuț Iancu și extrema dreaptă Ionuț Nistor, toată lumea a reușit să înscrie cel puțin o dată, pentru că jocul a fost unul colectiv, în care au alternat momentele bune ale interilor, pivoților sau extremelor. Constănțenii au fost montați să facă un joc bun și i-au luat tare pe suedezi din primul minut. Apărarea agresivă și un Mitrevski imbatabil i-au făcut pe suedezi să predea prematur armele, evaporând orice emoție pentru cei 1.500 de suporteri gălăgioși ai Constanței.„A fost o seară magică pentru noi, pentru Constanța. Chiar am reușit să umplem sala la capacitate maximă, cum nu s-a mai întâmplat de mult timp. Mă bucur că am reușit să ne calificăm după un joc pe care l-am controlat din primul până în ultimul minut. Ne dă mari speranțe pentru grupe. Vor fi echipe puternice și le așteptăm la Constanța să ne bucurăm împreună de handbal”, a declarat președintele HC Dobrogea Sud, Ionuț Stănescu.v v vDupă patru ani, orașul de pe litoral se întoarce în grupele EHF. Atunci o făcea sub stindardul HCM-ului, acum prin HCDS. În grupe, surprinzător, nu-i va aștepta SC Magdeburg, nemții fiind eliminați de FC Porto, dar nu lipsesc numele grele precum THW Kiel, Fuchse Berlin, Saint Raphael, TSV Hannover, Holstebro, GOG Gudme, Balatonfuredi, Grundfos Tatabanya, Granollers, La Rioja, Cuenca, Rabotnik Bitola, Nexe sau Azoty Pulawi.Joi, va avea loc tragerea la sorți. Oricare trei echipe vor pregăti sorții, Constanța va putea vedea un handbal de mare calitate, Sala Sporturilor fiind omologată pentru Cupa EHF.„Suntem foarte fericiți că am reușit, la doar trei ani de la înființarea clubului, să ne calificăm în grupele Cupei EHF, ceea ce alte echipe nu au reușit în istoria lor. Suntem obișnuiți cu grupele, unii dintre noi, dar va fi foarte greu. Trebuie să câștigi meciurile de acasă și să aduci puncte din deplasare dacă vrei să te califici mai departe. Va fi greu, dar nu imposibil. Suntem încrezători în șansele noastre”, a declarat și veteranul George Buricea.