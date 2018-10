HC Dobrogea Sud s-a calificat în play-off-ul Cupei EHF la handbal masculin

HC Dobrogea Sud a învins, sâmbătă, la Sala Sporturilor, scor 28-21 (15-15), echipa cehă Talent Robstav MAT Plzen, în prima manșă din turul al doilea al Cupei EHF.După o primă repriză echilibrată, antrenorul Zvonko Sundovski a mutat inspirat cu Nikola Mitrevski în poartă și Sabin Ignat în centrul apărării, iar cehii nu au mai reușit decât trei goluri în 25 de minute! HCDS a condus cu 26-18 în minutul 55, dar pe final a ridicat piciorul de pe accelerație, însă nu atât de mult încât să fie pusă sub semnul întrebării victoria.„A mers foarte bine apărarea, am reușit să-i surprindem prin agresivitate. Este o victorie importantă, am muncit mult pentru ea, mă bucur că am bătut la o diferență confortabilă”, a declarat extrema Laurențiu Toma.„Am reușit să câștigăm la o diferență de 7 goluri, cea mai mare de până acum în acest sezon“, a spus și președintele HCDS, Ionuț Stănescu.Pentru HCDS, au marcat: Crnogavac, Vujovic (câte 5), Mocanu (4), Kevic, Csog (câte 3), Chikovani, Mladenovic, Nistor (câte 2), Toma, Ignat (câte 1).Manșa a doua s-a jucat, aseară, tot la Sala Sporturilor, terminându-se după închiderea ediției.HCDS II, a cincea victorieîn Divizia AEchipa antrenată de Alexandr Adzic s-a impus în etapa a 5-a din Divizia A, scor 40-31 (19-15), împotriva celor de la CSM București.După un parcurs fără greșeală, HCDS II este lider în seria B, cu 15 puncte.