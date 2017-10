HC Dobrogea Sud promite spectacol, la debutul în Liga Naţională

HC Dobrogea Sud promite spectacol, la debutul în Liga Națională

Astăzi, de la ora 16, în Sala Sporturilor, handbaliștii de la HC Dobrogea Sud Constanța vor susține prima partidă din istoria echipei în Liga Zimbrilor - Liga Națională, în compania celor de la CSU Politehnica Timișoara, în prima etapă a sezonului competițional 2016/2017.Obiectivul dobrogenilor este unul pe măsura istorie orașului Constanța în handbal, clasarea în primele două poziții la finalul sezonului regulat, loc ce ar asigura clubului prezența în următoarea ediție a Cupele Europene. Pentru acest lucru HC Dobrogea este obligată să ia fiecare partidă pas cu pas și să se mobilizeze exemplar în fața unor adversari foarte puternici din Liga Națională.„CSU Poli Timișoara este o echipă puternică ce activează în Cupele Europene și care s-a întârit serios în acest sezon. Cu siguranță ne va aștepta un meci foarte greu cu aceștia. Sper ca băieții să fie con-centrați și să respecte planul stabilit de la vestiare și la final să ne impunem. Este foarte important să începem campionatul cu dreptul, în vederea meciurilor viitoare”, a declarat președintele-jucător Ionuț „Rudi” Stănescu.Echipa antrenată de sârbul Djordje Cirkovic s-a întors zilele trecute din Serbia, unde a luat parte la un puternic turneu amical „Kanjiza Cup”, în care și-a măsurat forțele cu unele din cele mai puternice echipe din sud-estul Europei. HC Dobrogea Sud a pierdut toate cele trei partide disputate în turneu, 25-34 (14-19) cu RK Nexe (Croația), 23-32 (9-17) cu Pick Szeged și 32-35 (15-19) contra celor de la Partizan Belgrad, însă nu reprezintă un motiv de îngrijorare pentru conducerea clubului constănțean.„Obiectivul nostru în Serbia nu a fost acela de a câștiga competiția. Am vrut să ne vedem nivelul actual față de ceea ce se joacă în Europa. Am avut parte de adversari extremi de puternici de la care am avut doar de învățat. Am încercat să dăm ocazia și celor mai tineri să-și etaleze calitățile fiindcă tot lotul trebuie să fie pregătit 100% pentru partidele din Liga Națională. Va fi un sezon lung și avem nevoie de aportul tuturor”, a declarat Rudi Stănescu.Cum era de așteptat, după un cantonament de acumulare în Serbia și două turnee amicale la un interval de timp relativ scurt, jucătorii acuză mici probleme medicale însă nimic grav, toți fiind apți de joc.Tot astăzi, începând cu ora 15, se vor pune în vânzare și abonamentele pentru toate partidele echipei de pe teren propriu, din acest sezon competițional. Un astfel de abonament poate fi achiziționat în schimbul sumei de 100 lei.„Așteptăm suporterii în număr cât mai mare alături de noi fiindcă le-am pregătit foarte multe surprize. Va fi spectacol, atât în teren, cât și în tribune. Nu vreau să divulgăm mai multe detalii, dar cu siguranță va fi un eveniment foarte frumos prin care să ne arătăm recunoștința față de acești suporteri minunați”, a conchis Ionuț Rudi Stănescu.