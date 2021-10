HC Dobrogea Sud primeşte vizita Stelei. „Aşteptăm suporterii în tribune!”

La patru zile după duelul câştigat cu CS Minaur Baia Mare, HC Dobrogea Sud primeşte, joi, 14 octombrie, de la ora 18.00, vizita Stelei Bucureşti. „Delfinii” s-au impus în toate cele patru meciuri disputate în Sala Sporturilor în acest sezon, în campionat şi European League, şi vor să continue seria victoriilor de pe teren propriu cu un succes în partida restantă din etapa a patra a Ligii Zimbrilor.Antrenorii Djordje Cirkovic şi George Buricea au analizat, împreună cu jucătorii, ultima partidă şi i-au studiat pe viitorii adversari.„Cu Steaua, eu zic că jocul nostru va fi mult mai bun. Am avut ceva probleme pe nişte posturi la meciul cu Minaur, am făcut improvizaţii. Mă aştept să fie mult mai bine joi şi sper să fie mai mulţi suporteri. Şi duminică i-am simţit alături de noi, de la primul până în ultimul minut am avut sprijin, ca de obicei”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, antrenorul principal Djordje Cirkovic.La rândul său, preşedintele HC Dobrogea Sud, Ionuţ Stănescu, este conştient de faptul că Steaua este un adversar incomod, însă constănţenii au suficientă forţă pentru a continua parcursul bun din acest debut de stagiune.„Ne aşteptă un meci poate chiar mai greu decât cel cu Minaur. Steaua este o echipă mai bine cotată şi, cu siguranţă, va fi un meci foarte disputat. Aşteptăm spectatorii să vină alături de noi, să ne susţină şi, bineînţeles, să continuăm parcursul bun pe care l-am început”, a declarat preşedintele Ionuţ Stănescu.Antrenată de fostul internaţional Ovidiu Mihăilă, Steaua a avut un program mai uşor în campionat şi a bifat cinci victorii în cinci partide, rezultate cu care s-a instalat pe locul doi în clasament, cu 15 puncte. CS Dinamo este lideră, cu 21 de puncte, din şapte meciuri jucate (a câştigat în devans cu Universitatea Cluj). CSM Bucureşti (12 puncte, şase meciuri), Potaissa Turda (12 puncte, şase meciuri), HC Dobrogea Sud (12 puncte, cinci meciuri), CSM Focşani (12 puncte, şase meciuri) şi Minaur Baia Mare (12 puncte, şase meciuri) completează prima jumătate a clasamentului.XXXPentru că incidenţa cazurilor de infectări cu virusul Covid-19 în municipiul Constanţa se menţine peste pragul de 6/1.000, accesul la meciul de joi este permis tot la cel mult 50% din capacitatea Sălii Sporturilor, ceea ce înseamnă că vor fi aproape 700 de locuri disponibile.Intrarea se va face numai cu dovada vaccinării (cel puţin zece zile de la finalizarea schemei de vaccinare) sau a trecerii prin boală (minimum 15 şi maximum 180 de zile de la infectarea cu Covid-19). Atenţie: accesul nu mai este permis pe baza testului Covid-19 negativ!Foto: Facebook / HC Dobrogea Sud / Fan Handbal / Dan Potor