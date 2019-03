HC Dobrogea Sud părăseşte Cupa EHF cu capul sus

HC Dobrogea Sud părăsește Cupa EHF cu capul sus

Echipa masculină de handbal HC Dobrogea Sud și-a încheiat, sâmbătă seară, campania europeană din Cupa EHF.Trupa constănțeană a fost învinsă la Porto, scor 27-30, dar părăsește competiția cu capul sus.Cu șanse pur teoretice de a ieși din grupă, HC Dobrogea Sud n-a rezistat ritmului în prima repriză a meciului cu FC Porto, la pauză lusitanii conducând cu 16-13. Constănțenii au dat semnalul că pot bifa, totuși, o victorie de palmares, au egalat la 23, în minutul 45, dar finalul de meci a aparținut gazdelor. FC Porto s-a desprins la 29-24, iar tabela a „înghețat” finalmente la 30-27.„Am făcut un meci bun la Porto, unde ne-am jucat șansa până la capăt. Am fost egalii lor în multe momente. Părăsim competiția cu fruntea sus. Anul acesta, atât am putut. Sper ca la anul să fie mai bine, acum trebuie să ne batem în play-off pentru un loc în sezonul european viitor. Le mulțumim tuturor suporterilor noștri, celor care au venit aici, dar și celor care ne-au urmărit de acasă. Îi așteptăm la Sala Sporturilor, să ne susțină în continuare”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, președintele HC Dobrogea Sud, Ionuț Stănescu.Pentru HCDS, au marcat: Crnoglavac (7), Chikovani (6), Vujovic (4), Mocanu (3), Mladenovic, Malinovic, Kevic (câte 2), Csog (1).În celălalt meci al serii, TT Holstebro a învins, pe teren propriu, pe Liberbank Cuenca, scor 34-22, și a încheiat Grupa C pe locul 2, cu 6 puncte. FC Porto (12 puncte) a câștigat grupa, cu victorii pe linie. Dobrogea Sud (4 puncte) a încheiat grupa pe locul 3, urmată de Cuenca (2 puncte).„Mulțumim încă o dată suporterilor pentru că au însoțit echipa la Porto, ca și la Cuenca sau Malmo. Îi așteptăm la Sala Sporturilor, miercuri, la meciul cu Potaissa Turda și apoi la meciurile din play-off, să ne poarte spre titlu”, a mai spus președintele Stănescu.