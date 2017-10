Suporterii constănțeni, așteptați, deseară, la Sala Sporturilor

HC Dobrogea Sud, obligată să învingă pe HC Odorhei

Dacă vor să spere la calificarea în semifinale, handbaliștii pregătiți de Aihan Omer sunt nevoiți să câștige pentru a trimite confruntarea în meci decisiv. Dacă se vor impune, ultima partidă va avea loc la Odorhei, joi, 13 aprilie.„Trecem printr-o perioadă mai nefastă, însă credem în șansa noastră. Avem capacitatea de a câștiga meciul doi și de a împinge duelul în decisiv. Suntem jucători experimentați, obișnuiți cu jocul sub presiune, și putem întoarce soarta acestui sfert”, a declarat președintele-jucător al HCDS, Ionuț „Rudi” Stănescu.În tabăra constănțeană, singurul care nu va putea fi recuperat la ora partidei este pivotul sârb Zoran Nikolic. În rest, toată lumea este aptă și pregătită să lupte cu ambițioșii jucători de la Odorhei.„A fost un sezon foarte lung și solicitant, exact cum ne așteptam. Din păcate, am avut multe probleme cu accidentările, iar acest lucru ne-a scos din ritm de nenumărate ori. Nici la această oră nu suntem toți 100%, însă suntem nevoiți să trecem peste micile dureri și să obținem victoria în fața propriilor suporteri”, a completat Stănescu.Costul unui tichet de acces la această partidă este de 10 lei. Cei care nu vor putea ajunge la Sala Sporturilor pot urmări partida în direct, pe Digi Sport 2 și Dolce Sport 2.Se cunosc deja două formații calificate în semifinale: Dinamo București (54-47 la general, cu Dunărea Călărași) și CSM București (57-51, cu HC Vaslui).În cazul unui scenariu sumbru, în care HCDS nu învinge astăzi, unica șansă a constănțenilor de a prinde cupele europene rămâne cucerirea Cupei României.Acolo, dobrogenii sunt calificați în Final Four și vor întâlni pe AHC Potaissa Turda, în semifinale. Meciul este programat pe 20/21 mai.