HC Dobrogea Sud le dedică suporterilor argintul cucerit în Cupa României

Având mult mai multe soluţii pe banca de rezerve, Dinamo a întors scorul. A fost 13-10 la pauză şi 27-20 la final.



Epuizat după semifinala cu Steaua, primul meci jucat în întregime după ce a trecut prin infecţia cu virusul Covid-19, „veteranul” George Buricea nu a mai putut juca. Chikovani a revenit în echipă incomplet refăcut, iar antrenorul Djordje Cirkovic a decis să nu îl trimită pe teren, pentru a nu risca o accidentare.





HC Dobrogea Sud: Vasile, Iancu - Nistor 5 goluri (2x7m), Nikolic 5, Komogorov 3, Ignat 3, Andrei 2 (2), Ilie 1, Chiuffa 1, Simovic, Susanu, Stănescu, Bruj, Ostace.





„Ne-am dorit foarte mult să câştigăm, ne-am pus inima pe teren şi a fost plăcut din nou să îi simţim aproape pe suporteri. Dar, lipsa de efectiv şi-a spus cuvântul. Am încercat, ne-am ţinut după ei cât am putut. Îmi pare rău că nu am reuşit mai mult”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, portarul Daniel Vasile, desemnat Super-Jucătorul finalei.





Interul stânga Vitaly Komogorov şi extrema dreaptă Ionuţ Nistor au fost aleşi în Echipa Ideală a turneului Final Four, alături de Saied Heidarirad (Dinamo) - portar, Alexandru Asoltanei (Dinamo) - extremă stânga, Iuri Pop (Steaua) - centru, Amine Bannour (Dinamo) - inter dreapta şi Nemanja Grbovic (pivot). Ante Kuduz (Dinamo) a fost desemnat MVP-ul turneului Final Four, Cosmin Capotă (CSM Bacău), cel mai bun apărător, iar Andrei Mihalcea (Steaua), cel mai bun marcator.





„În primele 25 de minute, am fost echipa mai bună, dar nu am mai avut energie. E clar că numai cu 8-9 jucători era greu să rezistăm. Ar fi fost mai bine la turneu cu o zi liberă, dar asta e situația din cauza pandemiei. În şapte zile, am folosit maximum 11 jucători şi am pierdut energie. Cred că în situaţia asta a fost maxim ce puteam obţine”, a explicat antrenorul Djordje Cirkovic.



Prezenţa în finala Cupei României pentru a doua oară consecutiv şi medalia de bronz cucerită în Liga Naţională menţin Constanţa în topul handbalului românesc, iar aceste performanţe au fost dedicate suporterilor.





„Le mulţumim fanilor care au venit de la Constanţa să ne susţină. Ne pare rău că nu am putut să le facem o bucurie şi să câştigăm. Dar, faptul că am jucat din nou o finală şi suntem în primele echipe din România nu face decât să ne dea speranţe pentru viitor”, a transmis preşedintele HC Dobrogea Sud, Ionuţ Stănescu.





Echipa constănţeană intră în vacanţă până la începutul lunii iulie, când lotul se va reuni pentru pregătirea sezonului următor. Ediţia 2021/2022 a Ligii Naţionale va începe la sfârşitul lunii august.





Cu portarul Daniel Vasile în zi de excepţie, „delfinii” au fost la timonă în primele 20 de minute, conducând 9-7, însă, pe finalul primei reprize, oboseala acumulată şi-a spus cuvântul în atac.