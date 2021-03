HC Dobrogea Sud joacă la Baia Mare derby-ul cu CSM Bucureşti

„Se reia campionatul după o lungă perioadă. E foarte greu în ritmul acesta, pentru că nu știi la ce să te aștepți, e greu să prinzi forma sportivă și, ca antrenor, destul de dificil să motivezi jucătorii la antrenamente. Cine se adaptează mai bine la acest sistem are de câștigat. Avem un meci foarte important cu CSM, trebuie să câștigăm”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, antrenorul secund George Buricea.





„Delfinii” au ascendentul moral al victoriei din tur, obținută în toamna anului trecut, în turneul de la Sfântu Gheorghe, cu scorul de 30-27. Meciul dintre HC Dobrogea Sud (locul 3, 42 puncte) și CSM București (locul 4, 36 puncte) ar putea decide în mare măsură lupta pentru podium. Constănţenii au chiar șansa de a urca în clasament dacă derby-ul rundei, Dinamo București (locul 1, 48 puncte) - Potaissa Turda (locul 2, 43 puncte), programat tot marți, de la ora 18.25, se va încheia cu victoria liderului.





„Un meci foarte greu am avut cu CSM și în tur, când ne-au condus la început, dar am revenit și am câștigat. Și acum, mergem să luăm trei puncte la Baia Mare. Asta e, jucăm ba la Sfântu Gheorghe, ba la Cluj, ba la Baia Mare. Este o situație specială și trebuie să ne adaptăm”, a adăugat portarul Ionuț Iancu.





Echipa constănţeană a efectuat, duminică dimineață, un ultim antrenament, la Sala Sporturilor, înainte de plecare. Meciul HC Dobrogea Sud - CSM Bucureşti se joacă marți, de la 15.50, și va fi transmis în direct la TVR 2.



Fostul handbalist Vasile Stângă, dublu medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice în 1980 şi 1984, a declarat, luni, că preşedintele Federaţiei Române de Handbal, Alexandru Dedu, ar trebui să-şi dea demisia de onoare după ratarea calificării naţionalei feminine la JO de la Tokyo.





„Domnul Dedu trebuie să lase pe altcineva. Pentru că în anii în care a fost la federaţie s-a dus totul de râpă. Iar totul a culminat cu eşecul fetelor, care, din păcate, iau drumul băieţilor. Nu ne mai calificăm la Jocurile Olimpice, bine că mai mergem la Europene şi Mondiale, dar nici acolo nu facem performanţă. De fapt, toate loturile de juniori şi tineret ale României s-au dus la coada Europei. Suntem de râsul Europei”, a declarat Stângă.





Nu trebuie uitat însă faptul că, din 4 februarie, HC Dobrogea Sud a disputat un singur meci, pe 26 februarie, cu CSM Reșița, un adversar care nu i-a pus nicio problemă.