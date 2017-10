HC Dobrogea Sud joacă finala pentru medaliile de bronz. Dinamo, ajutată de arbitri

Meciul a fost umbrit de prestația celor doi arbitri buzoieni, Georgian Băducu și Răzvan Voicu, care au judecat faze identice cum au dorit dumnealor, în dezavantajul jucătorilor constănțeni. Chiar dacă Dinamo a părut formația mai bună, modul de arbitraj nu are nici o scuză. Președintele-jucător al constănțenilor, Ionuț Rudi Stănescu, a avut o criză de nervi spre sfârșitul reprizei secunde, sătul de atitudinea acestora, fapt ce a costat HCDS-ul 2 minute de eliminare. Lui nu-i stă în fire să facă astfel de gesturi însă, exact cum au zis și comentatorii de la Digi Sport, nu avea voie să facă așa ceva, mai ales că echipa era în joc. După meci, Rudi a ținut să dezaprobe maniera de arbitraj și să mulțumească celor care au fost alături de echipă în acest sezon.”Felicitări HCD, felicitări Constanța! Astăzi am fost mai buni dar, din păcate, meciul nu s-a jucat pe teren. În handbalul românesc dorința și lupta pentru victorie nu sunt suficiente. Trebuie să trecem de alte «bariere» și «regulamente» care se dispută în afara terenului de handbal. A fost clar că o "nou-promovată", indiferent de munca si sacrificiul depus, nu putea câștiga locul întâi. Anul acesta a fost doar începutul, iar de la anul vom fi mult mai puternici. Alături de suporterii noștri minunați vom redeveni ce am fost: campioni. Spectacolul continuă, iar sezonul viitor va fi unul mult mai bun. Vă iubim și suntem mândri că avem cel mai frumos public! Vă mulțumim! “, a anunțat legenda dintre buturile constănțene.