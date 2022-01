HC Dobrogea Sud îşi testează forţele cu CSM Alexandria. „Trebuie să ne reintrăm în formă”

Echipa masculină de handbal HC Dobrogea Sud va disputa, sâmbătă, de la ora 18.00, la Sala Sporturilor din Constanţa, cea de-a doua partidă amicală a săptămânii, cu CSM Alexandria. Suporterii sunt aşteptaţi în tribune şi la acest joc, menit să-i bage pe „delfini” puţin „în priză” pentru partidele tari care îi aşteaptă, din 31 ianuarie, contra rivalelor Potaissa Turda, CSA Steaua Bucureşti, CS Dinamo Bucureşti şi CS Minaur Baia Mare.„Este un meci de verificare, iar publicul este binevenit să ne vadă. Bineînţeles, intrarea la sală este liberă, dar se va face în baza legislaţiei în vigoare, cu certificatul verde”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, preşedintele HC Dobrogea Sud, Ionuţ Stănescu.Accesul spectatorilor va fi permis la cel mult 30% din capacitatea sălii.Handbaliştii constănţeni se pregătesc acum în formulă completă, sub comanda antrenorului George Buricea.„Am intrat în linie dreaptă. Este cea de-a doua şi cea mai tare săptămână de pregătire, care se finalizează cu două meciuri amicale. Vrem să vedem la ce nivel suntem. Poţi să te antrenezi cât vrei, dar tot meciurile sunt edificatoare. Trebuie să ne reintrăm uşor-uşor în formă, pentru că am avut ultimul meci pe 12 decembrie. Deja a trecut mai mult de o lună fără meciuri şi ne aşteaptă un început foarte greu, în februarie.Sunt mulţumit că au revenit toţi jucătorii, chiar dacă cei de la loturi sunt puţin afectaţi. Chikovani a reintrat în programul normal, dar Nistor, care are probleme mai vechi la spate, s-a lovit în meciul cu naţionala Moldovei şi se resimte. Sperăm să fie apt cât mai repede. Avem nevoie de toţi jucătorii”, a explicat tehnicianul constănţean.HC Dobrogea Sud va susţine primul meci oficial din acest an contra Potaissei Turda, pe 31 ianuarie, de la ora 16.00, la Sala Sporturilor din Constanţa. Partida, contând pentru etapa a 16-a a Ligii Naţionale, va fi transmisă în direct de TVR 2.XXXHandbalista sârbă Jelena Lavko, de la CS Minaur Baia Mare, va juca din vară la HC Dunărea Brăila.„Sunt fericită şi încântată să mă alătur echipei HC Dunărea Brăila. Sunt foarte onorată că voi avea ocazia să lupt pentru obiectivele echipei şi sper să ajungem la medalii în Liga Naţională şi în competiţiile europene”, a declarat Jelena Lavko.În vârstă de 30 de ani, Jelena Lavko evoluează pe postul de inter dreapta. Cu naţionala Serbiei, a obţinut medalia de argint la Campionatul Mondial din 2013.În sezonul trecut, a fost vicecampioană a României cu CS Minaur şi a obţinut bronzul în EHF European League.Foto: Facebook / Handbal Club Dobrogea Sud