HC Dobrogea Sud îşi primeneşte lotul în vederea noii stagiuni

HC Dobrogea Sud își primenește lotul în vederea noii stagiuni

Echipa de handbal masculin HC Dobrogea Sud Constanța va juca în următorul sezon competițional în Liga Națională, iar pregătirile sunt în toi, chiar dacă jucătorii se află în vacanță.Conducerea clubului a perfectat, până în acest moment, opt transferuri care îmbină perfect tinerețea cu experiența, dar în același timp a fost nevoită să se despartă și de doi jucători: portarul Alin Pleșca și extrema Sergiu Todică.„Este adevărat că ne-am despărțit de Pleșca și Todică. Am căzut de acord că este mai bine pentru ambele părți să încheiem colaborarea. Noi avem în plan formarea unui lot de 16 jucători de valori apropiate, pentru a crea concurență și în același timp progres. Mai avem timp de transferuri,dar nu cred că ar mai fi nevoie”, a declarat președintele-jucător Ionuț „Rudi“ Stănescu.Printre noile transferuri, și-a făcut loc și portarul sârb în vârstă de 39 de ani Dane Sijan, fost handbalist la echipe de prestigiu din Europa, precum Viborg, Flensburg sau Mors-Thy Handbold.„În acest moment, avem trei portari la echipă: eu, Dane și Vasile. Ne-am gândit că Vasile este încă prea tânăr pentru a face față cerințelor și obiectivelor noastre în Liga Națională. Este un jucător talentat, care poate crește alături de noi”, a completat Stănescu.Handbaliștii se vor reuni la Constanța, pe 15 iulie, sub comanda lui Djordje Cirkovic și vor pleca apoi în cantonament în Serbia, pe 24 iulie, la Zlatar, o localitate aflată într-o regiune foarte frumoasă a vecinilor noștri, cunoscută de conducere încă de pe vremea HCM-ului.Președintele-jucător Ionuț Stănescu promite că va face tot posibilul să ducă echipa în fruntea handbalului românesc, dar pentru asta are nevoie de sprijinul tuturor persoanelor ce iubesc handbalul constănțean, deoarece, împreună, lucrurile devin mai ușor de realizat.„Ne-am propus să privim doar spre viitor. Sperăm ca prin munca pe care am depus-o în tot acest timp, de la înființare până acum, să arătăm lumii că pe noi nu ne interesează decât performanța și nimic altceva. Muncim și investim în această echipă pentru a fi cei mai buni pe plan național și pentru a concura cu mândrie în Europa. Vreau ca rezultatele noastre să vorbească de la sine atunci când se aude numele HCD-ului. Dacă vom evolua la nivelul pe care ni-l propunem, sunt sigur că vom beneficia de toată susținerea de care avem nevoie, de la oamenii ce iubesc acest sport. Împreună, noi jucătorii suntem multmai puternici și mai motivați în munca noastră, în ceea ce ne-am propus. Vom crea niște beneficii pentru suporterii noștri fideli, punem în vânzare și abonamentele. Vom face multe lucruri fru-moase în apropierea debutului în Liga Națională”, a explicat Ionuț Stănescu.