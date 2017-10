HC Dobrogea Sud îşi joacă, astăzi, ultima şansă din play-off

Liga Națională de handbal masculin

HC Dobrogea Sud își joacă, astăzi, ultima șansă din play-off

Până acum, ambele echipe și-au concretizat avantajul terenului propriu: HC Odorhei a învins în primul meci cu 27-22, iar HC Dobrogea Sud s-a revanșat în meciul doi, de la Constanța, scor 28-27, într-un joc decis în ultimele secunde.După duelul de foc de luni, de pe litoral, cele două formații au avut doar două zile să-și refacă energiile, înaintea întâlnirii decisive. Antrenorul Aihan Omer are tot lotul valid, cu excepția pivotului sârb Zoran Nikolic, operat de menisc, luna trecută. „Avem alt moral după partida câștigată pe teren propriu. Sper că am reușit să trecem peste acel prag psihologic care ne-a înfrânat în ultima perioadă. Consider că nu avem nimic de pierdut și vom aborda partida doar la victorie. Am studiat cu atenție cele două meciuri din play-off și știm ce poate Odorheiul la ora actuală. Sperăm ca noi să fim echipa mai lucidă și mai inspirată în meciul decisiv. Am mare încredere în calitățile jucătorilor mei, că vor găsi resursele necesare de a trece și peste acest hop”, a declarat Aihan Omer.În același timp cu meciul de la Odorheiu Secuiesc, se va juca și partida decisivă dintre AHC Potaissa Turda și SCM Politehnica Timișoara, în direct, pe TVR 1.Până în acest moment, calificate în semifinalele competiției sunt Dinamo București și CSM București.