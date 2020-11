HC Dobrogea Sud, învinsă de Dinamo în derby-ul Ligii Naţionale

Constănţenii au condus aproape o repriză, apoi Dinamo a intrat cu un avantaj minim la pauză, 8-7. Cu un plus de luciditate în anumite momente și fără câteva decizii greu de înțeles ale arbitrilor, HCDS ar fi putut întoarce din nou scorul, dar Dinamo și-a majorat avantajul după minutul 45. Chiar și așa, Komogorov a perforat poarta lui Heidarirad cu o serie devastatoare de cinci goluri, între minutele 51 și 58, și a adus Constanţa la un gol de egal: 18-19. Gavriloaia a făcut 20-18, Ilie a răspuns imediat, 19-20, Botea a scos 7 metri și Asoltanei n-a ratat, iar Shebib a stabilit scorul final, 22-19, la ultima fază, când totul era jucat.



„A fost un meci foarte frumos, disputat, cu alternări la conducere. Am jucat la victorie și trebuia să câștigăm, eu zic că am fost mai buni decât Dinamo. Dar așa a fost să fie, părerea mea este că am pierdut nemeritat”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, preşedintele HC Dobrogea Sud, Ionuţ Stănescu.





HC Dobrogea Sud (antrenori Djordje Cirkovic, George Buricea): Iancu, Vasile - Komogorov 7 goluri, Ilie 5, Nikolic 1, Nistor 1, Buricea 1, Andrei 1, Chikovani 1, Șandru, Susanu 2, Onur, Radojevic, Simovic, Blazevic.





Următoarea etapă, a 12-a, se va desfășura tot la București, iar HCDS va întâlni pe CSU Din Suceava.





Disputat, sâmbătă seară, la Sala Rapid din Bucureşti, derby-ul etapei a 11-a a Ligii Naţionale de handbal masculin, dintre CS Dinamo şi HC Dobrogea Sud, a început și s-a încheiat sub semnul echilibrului.